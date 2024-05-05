Очистити душову лійку не таке вже й складне завдання, адже щоб його виконати, потрібно всього лиш знати про ефективний лайфхак.

Як очистити душову лійку

Щоб очистити душову лійку, змочіть її в розчині білого оцту/гарячої води 50/50. Оцет допоможе розчинити мінеральні відкладення та запобігти засміченню , щоб ви могли насолоджуватися комфортним тиском води.

Якщо ви можете зняти душову насадку, ви можете замочити її в розчині оцту у відрі або підключити та використати раковину у ванній кімнаті замість відра.

Якщо видалення душової насадки само по собі здається колосальною роботою, наповніть поліетиленовий пакет розміром з галон розчином оцту. Розташуйте поліетиленовий пакет навколо душової лійки, закріпивши його на шиї щільною гумовою стрічкою. Переконайтеся, що всі отвори повністю занурені в розчин оцту, адже саме так у вас вийде найбільш ефективно очистити душову лійку.

Щоб очистити душову лійку ідеально, доцільно замочити душову лійку на ніч або принаймні на 6-8 годин. (Поки він замочується, спробуйте почистити двері душової кабіни або плитковий розчин на її стінах!) Коли душова лійка замочується, промийте її чистою водою та протріть її отвори щіткою для чищення або зубною щіткою. впевнений, що всі родовища корисних копалин зникли. Якщо ви зняли душову насадку, ви можете перевірити результати, піднісши кінець шланга до раковини та пропустивши через нього воду протягом 30 секунд, щоб переконатися, що всі отвори чисті. Якщо ні, продовжуйте чистити, використовуючи наведені нижче поради щодо глибокого очищення . Якщо вода вільно тече крізь усі отвори душової лійки, ви готові й можете повторно під’єднати душову лійку.

Джерело: homemadesimple

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