Очистить душевую воронку не такая уж сложная задача, ведь чтобы ее выполнить, нужно всего лишь знать об эффективном лайфхаке.

Как очистить душевую воронку

Чтобы очистить лейку, смочите ее в растворе белого уксуса/горячей воды 50/50. Уксус поможет растворить минеральные отложения и предотвратить засор , чтобы вы могли наслаждаться комфортным давлением воды.

Если вы можете снять душевую насадку, можно замочить ее в растворе уксуса в ведре или подключить и использовать раковину в ванной вместо ведра.

Если удаление душевой насадки само по себе кажется колоссальной работой, наполните полиэтиленовый пакет размером с галлон раствором уксуса. Разместите полиэтиленовый пакет вокруг душевой воронки, закрепив его на шее плотной резиновой лентой. Убедитесь, что все отверстия полностью погружены в уксусный раствор, ведь именно так у вас получится наиболее эффективно очистить душевую воронку.

Чтобы очистить душевую воронку идеально, целесообразно замочить душевую воронку на ночь или по крайней мере на 6-8 часов. (Пока он замачивается, попробуйте очистить дверь душевой кабины или плиточный раствор на ее стенах!) Когда душевая воронка замачивается, промойте ее чистой водой и протрите отверстия щеткой для чистки или зубной щеткой. уверен, что все месторождения полезных ископаемых исчезли. Если вы сняли душевую насадку, вы можете проверить результаты, подняв конец шланга к раковине и пропустив через него воду в течение 30 секунд, чтобы убедиться, что все отверстия чисты. Если нет, продолжайте чистить с помощью следующих советов по глубокой очистке . Если вода течет сквозь все отверстия душевой воронки, вы готовы и можете повторно подсоединить душевую воронку.

Источник: homemadesimple

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