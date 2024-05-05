Прості домашні продукти можуть стати вам у нагоді, коли ви будете чистити свою мікрохвильову піч.

Рано чи пізно ви задумаєтеся про те, як очистити мікрохвильову піч, і допоможуть вам у цьому процесі прості домашні продукти. Які саме - ми розповімо вам.

Як очистити мікрохвильову піч зсередини

Приготуйте свіжовичавлений лимонад (потім розігрійте його в мікрохвильовій печі!) Щоб очистити мікрохвильову піч, наповніть мірну чашку чашкою води, розріжте лимон навпіл, вичавіть сік у мірну чашку, а потім опустіть туди дві половинки. Поставте воду та лимон у мікрохвильовку на кілька хвилин , або доки вода не почне кипіти. Залиште його в мікрохвильовій печі на кілька хвилин, щоб охолонути, щоб пара могла виконувати свою роботу. Потім вийміть мірну чашку та скористайтеся тканиною, щоб протерти внутрішню частину мікрохвильової печі. Пара розпушує частинки їжі, щоб їх було легко витерти.

Щоб очистити мікрохвильову піч, наповніть мірну чашку чашкою води, розріжте лимон навпіл, вичавіть сік у мірну чашку, а потім опустіть туди дві половинки. Поставте воду та лимон у мікрохвильовку на кілька хвилин , або доки вода не почне кипіти. Залиште його в мікрохвильовій печі на кілька хвилин, щоб охолонути, щоб пара могла виконувати свою роботу. Потім вийміть мірну чашку та скористайтеся тканиною, щоб протерти внутрішню частину мікрохвильової печі. Пара розпушує частинки їжі, щоб їх було легко витерти. Пропаріть вологими паперовими рушниками. Для того, щоб ще простіше очистити мікрохвильову піч, намочіть кілька паперових рушників і поставте їх у мікрохвильовку на кілька хвилин — починайте з двох і не перевищуйте п’ять. Потім дайте їм постояти, поки вони не охолонуть, щоб ними можна було користуватись. Коли вони готові, протріть ними мікрохвильову піч і викиньте їх, коли закінчите.

Використайте свою губку. Інший варіант очистити мікрохвильову піч - змочити губку водою та поставити її в мікрохвильовку на кілька хвилин. Коли губка трохи охолоне, занурте її в розчин теплої води та м’якого засобу для миття посуду, а потім використовуйте її, щоб відтерти всі прилиплі шматочки їжі. Бонус: нагрівання вашої губки в мікрохвильовці протягом приблизно двох хвилин насправді допоможе знищити бактерії, приховані в її куточках і щілинах.

Інший варіант очистити мікрохвильову піч - змочити губку водою та поставити її в мікрохвильовку на кілька хвилин. Коли губка трохи охолоне, занурте її в розчин теплої води та м’якого засобу для миття посуду, а потім використовуйте її, щоб відтерти всі прилиплі шматочки їжі. Бонус: нагрівання вашої губки в мікрохвильовці протягом приблизно двох хвилин насправді допоможе знищити бактерії, приховані в її куточках і щілинах. Вітаю оцет: найкращий нейтралізатор! Збризніть оцет і воду у співвідношенні 1:1 і залиште на 15 хвилин. Потім протріть губкою.

Джерело: homemadesimple

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