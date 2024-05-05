Рано или поздно вы задумаетесь о том, как очистить микроволновку , и помогут вам в этом процессе простые домашние продукты. Какие именно – мы расскажем вам.
Как очистить микроволновку изнутри
- Приготовьте свежевыжатый лимонад (потом разогрейте его в микроволновке!) Чтобы очистить микроволновку, наполните мерную чашку чашкой воды, разрежьте лимон пополам, выжмите сок в мерную чашку, а затем опустите туда две половинки. Поставьте воду и лимон в микроволновку на несколько минут или пока вода не начнет кипеть. Оставьте его в микроволновке на несколько минут, чтобы остыть, чтобы пар мог выполнять свою работу. Затем извлеките мерную чашку и используйте ткань, чтобы протереть внутреннюю часть микроволновки. Пара разрыхляет частицы пищи, чтобы их было легко вытереть.
- Пропарите влажными бумажными полотенцами. Для того, чтобы еще проще очистить микроволновку, намочите несколько бумажных полотенец и поставьте их в микроволновку на несколько минут — начинайте с двух и не превышайте пять. Затем дайте им постоять, пока они не охладятся, чтобы ими можно было пользоваться. Когда они готовы, протрите ими микроволновку и выбросьте их, когда закончите.
- Используйте губку. Другой вариант очистить микроволновку - смочить губку водой и поставить ее в микроволновку на несколько минут. Когда губка немного остынет, окуните ее в раствор теплой воды и мягкого моющего средства, а затем используйте ее, чтобы оттереть все прилипшие кусочки пищи. Бонус: нагрев вашей губки в микроволновке в течение примерно двух минут действительно поможет уничтожить бактерии, скрытые в ее уголках и щелях.
- Поздравляю уксус: лучший нейтрализатор! Сбрызните уксус и воду в соотношении 1:1 и оставьте на 15 минут. Затем протрите губкой.
Источник: homemadesimple
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