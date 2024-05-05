Простые домашние продукты могут вам пригодиться, когда вы будете чистить свою микроволновку.

Рано или поздно вы задумаетесь о том, как очистить микроволновку , и помогут вам в этом процессе простые домашние продукты. Какие именно – мы расскажем вам.

Как очистить микроволновку изнутри

Приготовьте свежевыжатый лимонад (потом разогрейте его в микроволновке!) Чтобы очистить микроволновку, наполните мерную чашку чашкой воды, разрежьте лимон пополам, выжмите сок в мерную чашку, а затем опустите туда две половинки. Поставьте воду и лимон в микроволновку на несколько минут или пока вода не начнет кипеть. Оставьте его в микроволновке на несколько минут, чтобы остыть, чтобы пар мог выполнять свою работу. Затем извлеките мерную чашку и используйте ткань, чтобы протереть внутреннюю часть микроволновки. Пара разрыхляет частицы пищи, чтобы их было легко вытереть.

Чтобы очистить микроволновку, наполните мерную чашку чашкой воды, разрежьте лимон пополам, выжмите сок в мерную чашку, а затем опустите туда две половинки. Поставьте воду и лимон в микроволновку на несколько минут или пока вода не начнет кипеть. Оставьте его в микроволновке на несколько минут, чтобы остыть, чтобы пар мог выполнять свою работу. Затем извлеките мерную чашку и используйте ткань, чтобы протереть внутреннюю часть микроволновки. Пара разрыхляет частицы пищи, чтобы их было легко вытереть. Пропарите влажными бумажными полотенцами. Для того, чтобы еще проще очистить микроволновку, намочите несколько бумажных полотенец и поставьте их в микроволновку на несколько минут — начинайте с двух и не превышайте пять. Затем дайте им постоять, пока они не охладятся, чтобы ими можно было пользоваться. Когда они готовы, протрите ими микроволновку и выбросьте их, когда закончите.

Используйте губку. Другой вариант очистить микроволновку - смочить губку водой и поставить ее в микроволновку на несколько минут. Когда губка немного остынет, окуните ее в раствор теплой воды и мягкого моющего средства, а затем используйте ее, чтобы оттереть все прилипшие кусочки пищи. Бонус: нагрев вашей губки в микроволновке в течение примерно двух минут действительно поможет уничтожить бактерии, скрытые в ее уголках и щелях.

Другой вариант очистить микроволновку - смочить губку водой и поставить ее в микроволновку на несколько минут. Когда губка немного остынет, окуните ее в раствор теплой воды и мягкого моющего средства, а затем используйте ее, чтобы оттереть все прилипшие кусочки пищи. Бонус: нагрев вашей губки в микроволновке в течение примерно двух минут действительно поможет уничтожить бактерии, скрытые в ее уголках и щелях. Поздравляю уксус: лучший нейтрализатор! Сбрызните уксус и воду в соотношении 1:1 и оставьте на 15 минут. Затем протрите губкой.

Источник: homemadesimple

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