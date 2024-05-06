Вам обов'язково потрбіно очистити вашу посудомийну машину, якщо ви відчули у ній неприємний запах, адже це може призвести до поганих наслідків.

1. Перевірте зливний фільтр вашої посудомийної машини

Перед тим, як очистити смердючу посудомийну машину, подумайте, як помити її фільтр. Він часто розташований у нижній частині машини, тому обов’язково витягніть нижню полицю, щоб отримати до неї найкращий доступ. Ви повинні мати можливість витягнути фільтр і помити його вручну в раковині гарячою водою з милом для посуду. Однією з найпоширеніших причин смердючих посудомийних машин є всі частинки їжі, які потрапляють у пастку, а потім продовжують бовтатися, зношуючи їх. Очищення зливного фільтра посудомийної машини усуне ці неприємні залишки їжі разом із будь-яким жиром або олією, які там потрапили в пастку та почали рости бактерії та смердити.

2. Прочистіть і протріть внутрішні деталі

Потім перевірте розпилювач і зливний шланг посудомийної машини, щоб переконатися, що жоден з них не забитий частинками їжі. Якщо ж засмічення є, то вам очистити посудомийну машину від них. Засмічення цих основних частин посудомийної машини також може сприяти появі небажаних запахів, оскільки це може означати, що вони не працюють належним чином. Якщо розпилювач(и) або зливний шланг забиті, скористайтеся щіткою для чищення або навіть зубочисткою, щоб очистити проходи.

Ще одна річ, яку слід перевірити, — це утилізація сміття. Можливо, ви захочете від’єднати його шланг (посудомийні машини та сміттєприймачі часто мають один і той же центральний шланг) і також очистити його. Це досить просто, але, залежно від того, як часто ви його чистили, попереджаємо: це може бути брудною справою. Потім протріть внутрішню частину стінок посудомийної машини ганчіркою з милом, щоб переконатися, що на залишках їжі не утворюється цвіль. Щоб очистити смердючу посудомийну машину також протріть внутрішню частину дверей, особливо дверну кромку (та проміжна частина, де знаходиться дверна петля, найкраще доступна, коли двері повністю відчинені) і ущільнювач (ту зручну магнітну смужку, яка запобігає витоку води). 3. Злийте відстояну воду Якщо ви деякий час не користувалися посудомийною машиною або тривалий час були за містом, виною може бути стояча вода у вашій посудомийній машині, яка може спричинити неприємний запах або спричинити розвиток цвілі. Вам потрібно очистити смердючу посудомийну машину від цього. 4. Запустіть! Тепер, коли ви ознайомилися з інтимними, внутрішніми процесами вашої посудомийної машини, настав час перейти до режиму спа з природними нейтралізаторами запаху. Якщо сморід у посудомийній машині справді помітний, ви можете запустити два окремі цикли (звичайно, без посуду): спочатку з білим оцтом замість миючого засобу, а потім знову з харчовою содою, яку можна рясно посипати на дно посуду. Чесно кажучи, одного або іншого вистачить для м’яких запахів. Не використовуйте оцет і харчову соду одночасно. Кожен цикл обов’язково запускайте гарячою водою. Якщо ви відчуваєте себе божевільним, ви можете запустити цикл із чашкою, наповненою лимонною шкіркою, яка залишить вашу посудомийну машину надзвичайно свіжим запахом, але переконайтеся, що шкірка в кінцевому підсумку не забиває каналізацію.

Якщо ви ненавидите запах оцту, ви можете додати пару крапель ефірної олії в суміш під час першого циклу чищення. Ми рекомендуємо цитрусові або м’яту, але не переборщіть. Пара крапель зробить свою справу. Ще один швидкий і простий варіант — вичавити трохи засобу для чищення посудомийної машини прямо в ємність для мийного засобу вашої посудомийної машини та спорожнити її. Ми рекомендуємо регулярно використовувати цей продукт раз на місяць, щоб зменшити утворення вапняного нальоту та жиру, а також допомогти розщепити основні частинки їжі, що зрештою усуне будь-які моторошні запахи, які можуть переслідувати вашу кухню. І що б ви не робили, ми не рекомендуємо використовувати відбілювач у вашій посудомийній машині, яким би неприємним запахом він не був! Відбілювач має високу корозійну дію та пошкодить нержавіючу сталь вашого дорогоцінного приладу. 5. Дайте йому висохнути на повітрі. Навіть посудомийним машинам потрібно трохи дихати. Ваша посудомийна машина має справді надійне ущільнення. Подумайте про це: це вертикальна коробка, яка невпинно хлюпає навколо пари та води протягом приблизно півтори години кожного використання. Якби печатка не була першокласною, ваша кухня була б дитячим басейном. Оскільки ущільнення настільки міцне, залишки води можуть потрапити всередину вашої посудомийної машини, і ви ніколи не матимете можливості навіть подумати про висихання. Отже, коли ви завершите цикл очищення, відкрийте дверцята посудомийної машини та дайте їй повністю висохнути на повітрі протягом ночі. Ви навіть можете обережно протерти внутрішню частину дверей чистою, сухою ганчіркою або рушником, щоб розпочати процес висихання повітря, обов’язково обійшовши краї та ущільнення.

Джерело: homemadesimple

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