Вам обязательно нужно очистить вашу посудомоечную машину , если вы почувствовали в ней неприятный запах, ведь это может привести к плохим последствиям.

1. Проверьте сливной фильтр посудомоечной машины.

Перед тем, как очистить зловонную посудомоечную машину, подумайте, как помыть ее фильтр. Он часто расположен в нижней части машины, поэтому обязательно извлеките нижнюю полку, чтобы получить к ней лучший доступ. Вы должны иметь возможность извлечь фильтр и помыть вручную в раковине горячей водой с мылом для посуды. Одной из самых распространенных причин зловонных посудомоечных машин являются все частицы пищи, которые попадают в ловушку, а затем продолжают болтаться, изнашивая их. Очистка сливного фильтра посудомоечной машины устранит эти неприятные остатки пищи вместе с любым жиром или маслом, которые попали в ловушку и начали расти бактерии и вонять.

2. Прочистите и протрите внутренние детали

Затем проверьте распылитель и сливной шланг посудомоечной машины, чтобы убедиться, что ни один из них не забит частицами пищи. Если же засор есть, то вам очистите посудомоечную машину от них. Засорение этих основных частей посудомоечной машины может способствовать появлению нежелательных запахов, поскольку это может означать, что они не работают должным образом. Если распылитель(ы) или сливной шланг забиты, используйте щетку для чистки или даже зубочистку, чтобы очистить проходы.

Еще одна вещь, которую следует проверить, это утилизация мусора. Возможно, вы захотите отсоединить его шланг (посудомоечные машины и мусороприемники часто имеют один и тот же центральный шланг) и очистить его. Это достаточно просто, но в зависимости от того, как часто вы его чистили, предупреждаем: это может быть грязным делом. Затем протрите внутреннюю часть стен посудомоечной машины тряпкой с мылом, чтобы убедиться, что на остатках пищи не образуется плесень. Чтобы очистить зловонную посудомоечную машину, также протрите внутреннюю часть двери, особенно дверную кромку (и промежуточная часть, где находится дверная петля, лучше всего доступна, когда дверь полностью открыта) и уплотнитель (ту удобную магнитную полоску, которая предотвращает утечку воды). 3. Слейте отстоявшуюся воду Если вы некоторое время не пользовались посудомоечной машиной или долгое время были за городом, виной может быть стоячая вода в посудомоечной машине, которая может вызвать неприятный запах или вызвать развитие плесени. Вам нужно очистить зловонную посудомоечную машину от этого. 4. Запустите! Теперь, когда вы ознакомились с интимными, внутренними процессами вашей посудомоечной машины, пора перейти к режиму спа с природными нейтрализаторами запаха. Если они в посудомоечной машине действительно заметны, вы можете запустить два отдельных цикла (конечно, без посуды): сначала с белым уксусом вместо моющего средства, а затем снова с пищевой содой, которую можно обильно посыпать на дно посуды. Честно говоря, одного или другого достаточно для мягких запахов. Не используйте уксус и пищевую соду одновременно. Каждый цикл обязательно запускайте горячей водой. Если вы чувствуете себя безумным, вы можете запустить цикл с чашкой, наполненной лимонной кожурой, которая оставит вашу посудомоечную машину чрезвычайно свежим запахом, но убедитесь, что кожура в конечном счете не забивает канализацию.

Если вы ненавидите запах уксуса, можно добавить пару капель эфирного масла в смесь во время первого цикла чистки. Мы рекомендуем цитрусовые или мяту, но не переборщите. Пара капель сделает свое дело. Еще один быстрый и простой вариант — выжать немного чистящего средства посудомоечной машины прямо в емкость для моющего средства вашей посудомоечной машины и опорожнить ее. Мы рекомендуем регулярно использовать этот продукт раз в месяц, чтобы уменьшить образование известкового налета и жира, а также помочь расщепить основные частицы пищи, что в конце концов устранит любые жуткие запахи, которые могут преследовать вашу кухню. И что бы вы ни делали, мы не рекомендуем использовать отбеливатель в вашей посудомоечной машине, каким бы неприятным запахом он ни был! Отбеливатель обладает высоким коррозионным действием и повредит нержавеющую сталь вашего драгоценного прибора.

5. Дайте ему высохнуть на воздухе.

Даже посудомоечным машинам нужно немного дышать. Ваша посудомоечная машина имеет поистине надежное уплотнение. Подумайте об этом: это вертикальная коробка, которая постоянно хлюпает вокруг пара и воды в течение примерно полутора часов каждого использования. Если бы печать не была первоклассной, ваша кухня была бы детским бассейном. Поскольку уплотнение настолько прочно, остатки воды могут попасть внутрь вашей посудомоечной машины, и вы никогда не сможете даже подумать о высыхании. Итак, когда вы завершите цикл очистки, откройте дверцу посудомоечной машины и дайте ей полностью высохнуть на воздухе в течение ночи. Вы даже можете осторожно протереть внутреннюю часть двери чистой, сухой тряпкой или полотенцем, чтобы начать процесс высыхания воздуха, обязательно обойдя края и уплотнения.

Источник: homemadesimple

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