Гаряча олія може бути найшвидшим способом очищення чавуну:

Давайте почнемо з найпростішого, і, погодьтеся, найпростішого способу очистити чавунну сковороду, що покрилася скоринкою. Налийте столову ложку олії в сковороду і ввімкніть конфорку на середньому рівні. Дайте йому нагрітися і проваріться там дві-три хвилини. Цей процес розпушує частинки їжі, а в деяких випадках відправляє їх на поверхню. Вимкніть конфорку та дайте сковороді охолонути, перш ніж витирати залишки паперовим рушником або спеціальною ганчіркою для посуду.

Використовуйте кукурудзяне борошно як м’який чавунний абразив:

Люди, цього разу не для булочок! Подібно до кошерної солі, кукурудзяне борошно можна використовувати як абразив для очищення чавунної сковороди. Насипте ¼ склянки кукурудзяного борошна в сковороду і сухою губкою видаліть шматочки скоринки. Викиньте мотлох і повторіть процес два-три рази, доки сковорода не повернеться до нормального стану.

На вашому чавуні немає емалі? Спробуйте харчову соду:

Якщо у вас є чавунна сковорода з емальованим покриттям, харчова сода підійде. Наповніть каструлю водою такої висоти, щоб повністю занурити обпалені або уражені ділянки. Увімкніть конфорку на високий рівень і дайте воді закипіти. Потім всипте дві столові ложки соди. Перемішайте дерев’яною ложкою і дайте суміші побитися кілька хвилин. Вимкніть конфорку та вилийте водну суміш, а потім негайно потріть губкою дно та боки каструлі. Повторюйте весь цей процес, поки сковорода не стане повністю чистою.

Потріть чавун сіллю:

Тепер ось де все стає дивним. Кошерна або морська сіль перетворюється на чудовий маленький абразив, якщо її насипати на сковороду та розтерти губкою. Насипте приблизно чверть склянки солі в суху сковороду, щоб очистити чавунну сковороду. Поки ви це робите, сіль може поступово перетворюватися з білої на чорну, що свідчить про те, що ви добре справляєтеся зі своєю роботою, вивільняючи набридливі частинки їжі.

Впадати у відчай? Чавун зустрічається зі сталевою ватою:

Цей метод є останньою спробою, оскільки технічно ви не повинні використовувати щось таке абразивне для чавуну. Але інколи вам може знадобитися впоратися з великою зброєю, почистивши сковороду металевою ватою. Тільки пам’ятайте, що робіть це обережно, переконавшись, що ви не знімаєте дно каструлі. Якщо сталева шерсть здається занадто жорсткою, скористайтеся жорсткою стороною губки, щоб очистити чавунну сковороду безпечно.