Горячее масло может быть самым быстрым способом очистки чугуна:

Давайте начнем с самого простого, и, согласитесь, самого простого способа очистить покрывшуюся корочкой чугунную сковороду. Налейте столовую ложку растительного масла в сковороду и включите конфорку на среднем уровне. Дайте ему нагреться и проваритесь там две-три минуты. Этот процесс разрыхляет частицы пищи, а в некоторых случаях отправляет их на поверхность. Выключите конфорку и дайте сковороде остыть, прежде чем вытирать остатки бумажным полотенцем или специальной тряпкой для посуды.

Используйте кукурузную муку как мягкий чугунный абразив:

Люди, в этот раз не для булочек! Подобно кошерной соли, кукурузную муку можно использовать как абразив для очистки чугунной сковороды. Насыпьте ¼ стакана кукурузной муки в сковороду и сухой губкой удалите кусочки корочки. Выбросьте старье и повторите процесс два-три раза, пока сковорода не вернется в нормальное состояние.

На вашем чугуне нет эмали? Попробуйте пищевую соду:

Если есть чугунная сковорода с эмалированным покрытием, пищевая сода подойдет. Наполните кастрюлю водой такой высоты, чтобы полностью погрузить обожженные или пораженные участки. Включите конфорку на высокий уровень и дайте закипеть воде. Затем всыпьте две столовые ложки соды. Перемешайте деревянной ложкой и дайте смеси подраться несколько минут. Выключите конфорку и вылейте водную смесь, а затем потрите губкой дно и бока кастрюли. Повторяйте этот процесс, пока сковорода не станет полностью чистой.

Потрите чугун солью:

Теперь вот где все становится удивительным. Кошерная или морская соль превращается в чудесный маленький абразив, если ее насыпать на сковороду и растереть губкой. Насыпьте примерно четверть стакана соли в сухую сковороду, чтобы очистить чугунную сковороду. Пока вы это делаете, соль может постепенно превращаться из белой в черную, что свидетельствует о том, что вы хорошо справляетесь со своей работой, высвобождая надоедливые частицы пищи.

Отчаиваться? Чугун встречается со стальной ватой:

Этот метод является последней попыткой, поскольку технически вы не должны использовать что-либо абразивное для чугуна. Но иногда вам может понадобиться справиться с большим оружием, почистив сковороду металлической ватой. Только помните, что это осторожно, убедившись, что вы не снимаете дно кастрюли. Если стальная шерсть кажется слишком жесткой, используйте жесткую сторону губки, чтобы очистить чугунную сковороду безопасно.