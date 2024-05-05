Можливо, ви спробували багато способів очистити свою кухонну раковину, але існує найкращий, що точно вам допоможе.

Щоб очистити кухонну раковину, вам не потрібно вигадувати незвичайні способи чи купувати дорогі засоби, адже існує інший спосіб, який може вам допомогти.

КРОК 1 Змийте та видаліть усі залишки їжі Перш за все, щоб очистити кухонну раковину, вам потрібно прибрати з неї зайві предмети. Безумовно, ідеально, щоб частинки їжі не потрапляли в раковину, наскільки це можливо, ретельно викидаючи залишки їжі у смітник після їжі та перед тим, як поставити посуд у раковину. Але час від часу нам доводиться лізти в каналізацію, щоб виловити крихти, що втекли. Видаліть будь-які залишки їжі, очистіть зливну кришку від будь-яких частинок їжі та будь-які кавові кружки, тарілки чи приладдя. Видалення харчових відходів з раковини має ключове значення для запобігання засміченню зливу та уникнення будь-яких небажаних запахів, що накопичуються з часом. КРОК 2 Змішайте мило для посуду з водою і почніть чистити

Використовуючи цей мильний розчин за допомогою щітки або губки, ви зможете видалити будь-які залишки їжі та очистити кухонну раковину ідеально. Протріть всю поверхню раковини, щоб видалити плями, залишки їжі та інші залишки. Деякі люди люблять покривати раковину харчовою содою, відчищати плями та промивати теплою водою. Якщо у вас є час, це може бути дуже корисним для видалення плям з поверхні.

КРОК 3 Промийте раковину водою Швидко промийте раковину ще раз, щоб змити всі видимі крихти, які залишилися, і переконайтеся, що все, що ви стерли досі, йде в каналізацію. КРОК 4 Надайте вашій раковині трохи блиску за допомогою миючого засобу Цей інструмент додатково дезінфікує, надаючи раковині особливого блиску та чистоти. КРОК 5 Промийте водою, потім висушіть тканиною Ще одне полоскання гарантує, що ви отримаєте все, що вам потрібно під час чищення, а також змиєте будь-які матеріали, які ви використовували для чищення. Незважаючи на те, що мийка гарантовано незабаром знову намокне, швидке витирання її ганчіркою може допомогти їй виглядати блискучішою та запобігти накопиченню бактерій. От і все - якщо вам вдалося очистити кухонну раковину, то насолоджуйтеся своєю маленькою перемогою.

Джерело: homemadesimple

Читайте також:

Як почистити злив раковини у кухні та ванній: 6 різних способів

Як очистити забитий злив: 5 легких способів, які заощадять вам час та гроші

Як легко позбутися засмічення в раковині: є кілька ефективних способів