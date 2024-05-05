Щоб очистити кухонну раковину, вам не потрібно вигадувати незвичайні способи чи купувати дорогі засоби, адже існує інший спосіб, який може вам допомогти.
КРОК 1
Змийте та видаліть усі залишки їжі
Перш за все, щоб очистити кухонну раковину, вам потрібно прибрати з неї зайві предмети. Безумовно, ідеально, щоб частинки їжі не потрапляли в раковину, наскільки це можливо, ретельно викидаючи залишки їжі у смітник після їжі та перед тим, як поставити посуд у раковину. Але час від часу нам доводиться лізти в каналізацію, щоб виловити крихти, що втекли. Видаліть будь-які залишки їжі, очистіть зливну кришку від будь-яких частинок їжі та будь-які кавові кружки, тарілки чи приладдя. Видалення харчових відходів з раковини має ключове значення для запобігання засміченню зливу та уникнення будь-яких небажаних запахів, що накопичуються з часом.
КРОК 2
Змішайте мило для посуду з водою і почніть чистити
КРОК 3
Промийте раковину водою
Швидко промийте раковину ще раз, щоб змити всі видимі крихти, які залишилися, і переконайтеся, що все, що ви стерли досі, йде в каналізацію.
КРОК 4
Надайте вашій раковині трохи блиску за допомогою миючого засобу
Цей інструмент додатково дезінфікує, надаючи раковині особливого блиску та чистоти.
КРОК 5
Промийте водою, потім висушіть тканиною
Ще одне полоскання гарантує, що ви отримаєте все, що вам потрібно під час чищення, а також змиєте будь-які матеріали, які ви використовували для чищення. Незважаючи на те, що мийка гарантовано незабаром знову намокне, швидке витирання її ганчіркою може допомогти їй виглядати блискучішою та запобігти накопиченню бактерій.
От і все - якщо вам вдалося очистити кухонну раковину, то насолоджуйтеся своєю маленькою перемогою.
Джерело: homemadesimple
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