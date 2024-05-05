Чтобы очистить кухонную раковину, вам не нужно придумывать необычные способы или покупать дорогие средства, ведь существует другой способ, который может помочь вам.
ШАГ 1
Смойте и удалите все остатки пищи
Прежде всего, чтобы очистить кухонную раковину, вам нужно убрать из нее лишние предметы. Безусловно, идеально, чтобы частицы пищи не попадали в раковину, насколько это возможно, тщательно выбрасывая остатки пищи в мусорник после еды и перед поставкой посуды в раковину. Но время от времени нам приходится лезть в канализацию, чтобы выловить сбежавшие крошки. Удалите остатки пищи, очистите сливную крышку от любых частиц пищи и кофейные кружки, тарелки или принадлежности. Удаление пищевых отходов из раковины имеет ключевое значение для предотвращения засорения слива и избегания любых нежелательных запахов, накапливающихся со временем.
ШАГ 2
Смешайте мыло для посуды с водой и начните чистить
ШАГ 3
Промойте раковину водой
Быстро промойте раковину еще раз, чтобы смыть все оставшиеся видимые крошки и убедитесь, что все, что вы стерли до сих пор, идет в канализацию.
ШАГ 4
Придайте вашей раковине немного блеска с помощью моющего средства
Этот инструмент дополнительно дезинфицирует, придавая раковине особый блеск и чистоту.
ШАГ 5
Промойте водой, затем высушите тканью
Еще одно полоскание гарантирует, что вы получите все, что вам нужно при чистке, а также смоете любые материалы, которые вы использовали для чистки. Несмотря на то, что мойка гарантировано вскоре снова намокнет, быстрое вытирание ее тряпкой может помочь ей выглядеть более блестящей и предотвратить накопление бактерий.
Вот и все – если вам удалось очистить кухонную раковину, то наслаждайтесь своей маленькой победой.
Источник: homemadesimple
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