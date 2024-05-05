Чтобы очистить кухонную раковину, вам не нужно придумывать необычные способы или покупать дорогие средства, ведь существует другой способ, который может помочь вам.

ШАГ 1

Смойте и удалите все остатки пищи

Прежде всего, чтобы очистить кухонную раковину, вам нужно убрать из нее лишние предметы. Безусловно, идеально, чтобы частицы пищи не попадали в раковину, насколько это возможно, тщательно выбрасывая остатки пищи в мусорник после еды и перед поставкой посуды в раковину. Но время от времени нам приходится лезть в канализацию, чтобы выловить сбежавшие крошки. Удалите остатки пищи, очистите сливную крышку от любых частиц пищи и кофейные кружки, тарелки или принадлежности. Удаление пищевых отходов из раковины имеет ключевое значение для предотвращения засорения слива и избегания любых нежелательных запахов, накапливающихся со временем.

ШАГ 2

Смешайте мыло для посуды с водой и начните чистить

Используя этот мыльный раствор с помощью губки или щетки, вы сможете удалить любые остатки пищи и очистить кухонную раковину идеально. Протрите всю поверхность раковины, чтобы удалить пятна, остатки пищи и другие остатки. Некоторые люди любят покрывать раковину пищевой содой, отчищать пятна и промывать теплой водой. Если у вас есть время, это может быть очень полезно для удаления пятен с поверхности.

раковина

ШАГ 3

Промойте раковину водой

Быстро промойте раковину еще раз, чтобы смыть все оставшиеся видимые крошки и убедитесь, что все, что вы стерли до сих пор, идет в канализацию.

ШАГ 4

Придайте вашей раковине немного блеска с помощью моющего средства

Этот инструмент дополнительно дезинфицирует, придавая раковине особый блеск и чистоту.

раковина

ШАГ 5

Промойте водой, затем высушите тканью

Еще одно полоскание гарантирует, что вы получите все, что вам нужно при чистке, а также смоете любые материалы, которые вы использовали для чистки. Несмотря на то, что мойка гарантировано вскоре снова намокнет, быстрое вытирание ее тряпкой может помочь ей выглядеть более блестящей и предотвратить накопление бактерий.

Вот и все – если вам удалось очистить кухонную раковину, то наслаждайтесь своей маленькой победой.

Источник: homemadesimple

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