Возможно, вы попробовали много способов очистить свою кухонную раковину, но существует самое лучшее, что точно вам поможет.

Чтобы очистить кухонную раковину, вам не нужно придумывать необычные способы или покупать дорогие средства, ведь существует другой способ, который может помочь вам.

ШАГ 1 Смойте и удалите все остатки пищи Прежде всего, чтобы очистить кухонную раковину, вам нужно убрать из нее лишние предметы. Безусловно, идеально, чтобы частицы пищи не попадали в раковину, насколько это возможно, тщательно выбрасывая остатки пищи в мусорник после еды и перед поставкой посуды в раковину. Но время от времени нам приходится лезть в канализацию, чтобы выловить сбежавшие крошки. Удалите остатки пищи, очистите сливную крышку от любых частиц пищи и кофейные кружки, тарелки или принадлежности. Удаление пищевых отходов из раковины имеет ключевое значение для предотвращения засорения слива и избегания любых нежелательных запахов, накапливающихся со временем. ШАГ 2 Смешайте мыло для посуды с водой и начните чистить

Используя этот мыльный раствор с помощью губки или щетки, вы сможете удалить любые остатки пищи и очистить кухонную раковину идеально. Протрите всю поверхность раковины, чтобы удалить пятна, остатки пищи и другие остатки. Некоторые люди любят покрывать раковину пищевой содой, отчищать пятна и промывать теплой водой. Если у вас есть время, это может быть очень полезно для удаления пятен с поверхности.

ШАГ 3 Промойте раковину водой Быстро промойте раковину еще раз, чтобы смыть все оставшиеся видимые крошки и убедитесь, что все, что вы стерли до сих пор, идет в канализацию. ШАГ 4 Придайте вашей раковине немного блеска с помощью моющего средства Этот инструмент дополнительно дезинфицирует, придавая раковине особый блеск и чистоту. ШАГ 5 Промойте водой, затем высушите тканью Еще одно полоскание гарантирует, что вы получите все, что вам нужно при чистке, а также смоете любые материалы, которые вы использовали для чистки. Несмотря на то, что мойка гарантировано вскоре снова намокнет, быстрое вытирание ее тряпкой может помочь ей выглядеть более блестящей и предотвратить накопление бактерий. Вот и все – если вам удалось очистить кухонную раковину, то наслаждайтесь своей маленькой победой.

Источник: homemadesimple

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