Якщо ви не знаєте, як правильно очистити холодильник, то існує покрокова інструкція, яка здатна полегшити ваше прибирання. Ми розповімо вам про неї.

1. Вийміть їжу з холодильника.

Перший крок для того, щоб очистити холодильник — це вийняти все з холодильника — це правильно, все піде. Найкращий час для цього? Коли ви помічаєте, що вам потрібно піти за продуктами, тому що у вас закінчується їжа. Менше їжі в холодильнику означає, що вам буде легше виймати продукти під час підготовки до прибирання. Помістіть їжу в холодильник, щоб зберегти її безпечною та їстівною, доки ви не будете готові повернути її після очищення. Будь-яку їжу, термін придатності якої минув або виглядає сумнівною, слід викидати.

2. Помийте всі знімні полиці та ящики.

Висуньте урни та шухляди, а потім помийте їх одну за одною, використовуючи свіжу губку та засіб для миття посуду. Це позбавить вас від бактерій, крихт, запахів та інших неприємностей, які ви не хочете мати поруч із їжею. Потім покладіть чисті предмети догори дном на тканину, щоб вони висохли, коли вирішите очистити холодильник в інших місцях.

3. Протріть внутрішню частину холодильника

Коли контейнери та ящики висихають, настав час зайнятися рештою інтер’єру. Використовуючи миючий засіб і губку або абсорбуючі паперові рушники, почніть з верхньої частини холодильника та протріть стінки та полиці, не поспішаючи, щоб зайти в усі пластикові шви, коли ви рухаєтеся вниз до нижній частині пристрою. Залежно від того, наскільки забруднився ваш холодильник, вам може знадобитися зробити невелику перерву, щоб промити губку та нанести більше миючого засобу, або взяти більше паперових рушників. Просуваючись униз, подумайте про те, щоб сісти на підставку для ніг, щоб вам не було незручно горбитися. Повірте мені, якщо вам буде комфортно, ви будете більш ретельними — і, можливо, навіть спатимете краще цього вечора, не зазнаючи жодних навантажень. Після того, як вам вдалося очистити холодильник, протріть полиці мокрим паперовим рушником, а потім висушіть.

4. Ретельно висушіть після чищення.

Волога сприяє росту бактерій, тому ви хочете переконатися, що всередині вашого холодильника повністю висохло, перш ніж закінчити. Скористайтеся паперовим рушником або сухою тканиною, щоб витерти будь-яку вологу, знову звернувши увагу на ці шви. Тепер поверніться до сміттєвих баків і ящиків і переконайтеся, що вони також повністю висохли, перш ніж повертати їх на належні місця.

5. Зараз чудовий час упорядкувати свій холодильник!

Настав час взяти їжу, яка була в холодильнику, і повернути її в холодильник. Роблячи це, подумайте про те, як ви організовуєте їжу та приправи. Чи часто ви збираєтеся за молоком і виявляєте, що воно трохи недосяжне? Ви змішуєте фрукти та овочі з м’ясом у ящиках, коли вони справді повинні зберігатися окремо? Будьте вдумливими та логічними, повертаючи речі назад — зрештою, ви пройшли через проблеми з чищенням свого холодильника, і він має бути надзвичайно функціональним.

Джерело: homemadesimple

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