Если вы не знаете, как правильно очистить холодильник , то существует пошаговая инструкция, которая способна облегчить вашу уборку. Мы расскажем вам о ней.

1. Извлеките пищу из холодильника.

Первый шаг для того, чтобы очистить холодильник – это вынуть все из холодильника – это правильно, все уйдет. Лучшее время для этого? Когда вы замечаете, что вам нужно пойти за продуктами, потому что у вас кончается еда. Меньше еды в холодильнике означает, что вам будет легче извлекать продукты во время подготовки к уборке. Поместите пищу в холодильник, чтобы сохранить ее безопасной и съедобной, пока вы не будете готовы вернуть ее после очистки. Любую пищу, срок годности которой истек или выглядит сомнительной, следует выбрасывать.

2. Вымойте все съемные полки и ящики.

Выдвиньте урны и ящики, а затем помойте их одну за другой, используя свежую губку и средство для мытья посуды. Это избавит вас от бактерий, крошек, запахов и прочих неприятностей, которые вы не хотите иметь рядом с едой. Затем положите чистые предметы вверх дном на ткань, чтобы они высохли, когда решите очистить холодильник в других местах.

3. Протрите внутреннюю часть холодильника

Когда контейнеры и ящики высыхают, пора заняться остальным интерьером. Используя моющее средство и губку или абсорбирующие бумажные полотенца, начните с верхней части холодильника и протрите стенки и полки, не торопясь зайти во все пластиковые швы, когда вы двигаетесь вниз к нижней части устройства. В зависимости от того, насколько загрязнился ваш холодильник, вам может понадобиться небольшой перерыв, чтобы промыть губку и нанести больше моющего средства, или взять больше бумажных полотенец. Продвигаясь вниз, подумайте о том, чтобы сесть на подставку для ног, чтобы вам не было неудобно сутулиться. Поверьте мне, если вам будет комфортно, вы будете более тщательными — и, возможно, даже будете спать лучше в этот вечер, не испытывая никаких нагрузок. После того, как вам удалось очистить холодильник, протрите полки мокрым бумажным полотенцем, а затем высушите.

4. Тщательно высушите после чистки.

Влага способствует росту бактерий, поэтому вы хотите убедиться, что внутри вашего холодильника полностью высохло, прежде чем закончить. Воспользуйтесь бумажным полотенцем или сухой тканью, чтобы вытереть любую влагу, снова обратив внимание на эти швы. Теперь вернитесь к мусорным бакам и ящикам и убедитесь, что они также полностью высохли, прежде чем возвращать их на соответствующие места.

5. Сейчас отличное время привести в порядок свой холодильник!

Пора взять пищу, которая была в холодильнике, и вернуть ее в холодильник. Делая это, подумайте о том, как вы организуете еду и приправы. Часто ли вы собираетесь за молоком и обнаруживаете, что оно немного недостижимо? Вы смешиваете фрукты и овощи с мясом в ящиках, когда они действительно должны храниться отдельно? Будьте вдумчивыми и логичными, поворачивая вещи назад — в конце концов, вы прошли из-за проблем с чисткой холодильника, и он должен быть чрезвычайно функциональным.

Источник: homemadesimple

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