Прибрати запах цибулі з рук не складно, якщо знати перевірені та прості поради, які можуть вам допомогти.
Як прибрати запах цибулі з рук
- Забудьте про мило. Просто перестаньте. Це не працює, ви просто сушите руки. Тоді у вас будуть сухі руки від цибулі, що лущаться. Звучить майже як смачний пункт меню, але це не так.
- Спробуйте метод ложки. Щоб прибрати запах цибулі з рук, потріть смердючі руки ложкою або виделкою з нержавіючої сталі під холодною проточною водою протягом приблизно 10 секунд і спостерігайте, як цей запах зникне. Сірка з цибулі (яка надає їй характерного запаху) зв’яжеться з металом і залишить ваші руки без запаху. Це звучить смішно, але ми обіцяємо, що це працює. Ця техніка підходить для будь-якої нержавіючої сталі, але ми не рекомендуємо використовувати ножі. Якщо ви будете користуватися ножами, щоб прибрати запах цибулі з рук, ви можете порізатися.
Як прибрати запах цибулі з рук на кухні
- У вас є двері на кухню? (Це може бути єдиний раз, коли ви будете раді, що у вас немає відкритого плану поверху.) Зачиніть їх! Отримайте опір бажанням виманити своїх сусідів по кімнаті смачним ароматом вечері та затримати запахи їжі на вашій кухні, не даючи їм поширитися в решту будинку. Не хвилюйтеся, вони дізнаються, наскільки смачна їжа, коли скуштують її. Пропустіть нюховий попередній перегляд.
- Відкривайте вікна на кухні під час готування, щоб запахи не залишалися навколо та не поглиналися кімнатою. Може здатися, що це не так, але все, від вашого волосся до стін, спокійно вбирає запахи. Чим краща вентиляція та потік повітря на вашій кухні, тим менше запахів їжі буде проникати пізніше.
- Готуйте на відкритому повітрі, якщо це можливо. Хто не любить сезон барбекю? Очистіть свій гриль від пилу та розпаліть його, дозволяючи всім околицям дізнатися про свій секретний інгредієнт (підказка: це цибуля). Замість того, щоб засмердити кухню, ви надушите будинок.
- Використовуйте витяжку над плитою, щоб витягнути запахи з кухні та відправити їх назовні та винести в повітря.
- Не чекай! Швидко мийте посуд за допомогою Dawn Dish Soap, щоб уникнути появи запахів, особливо на обробних дошках. І особливо, якщо ви використовуєте дерев’яну обробну дошку, яка є більш пористою та схильна вбирати запахи.
Джерело: homemadesimple
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