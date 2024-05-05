Убрать запах лука с рук легко, если знать проверенные и простые советы, которые могут вам помочь.
Как убрать запах лука с рук
- Забудьте о мыле. Просто перестаньте. Это не работает, вы просто сушите руки. Тогда у вас будут сухие руки от шелушащегося лука. Звучит почти как вкусный пункт меню, но это не так.
- Попытайтесь метод ложки. Чтобы убрать запах лука с рук, потрите вонючие руки ложкой или вилкой из нержавеющей стали под холодной проточной водой в течение примерно 10 секунд и наблюдайте, как этот запах исчезнет. Сера из лука (придающая ему характерный запах) свяжется с металлом и оставит ваши руки без запаха. Это звучит забавно, но мы обещаем, что это работает. Эта техника подходит для любой из нержавеющей стали, но мы не рекомендуем использовать ножи. Если вы будете пользоваться ножами, чтобы убрать запах лука с рук, вы можете порезаться.
Как убрать запах лука с рук на кухне
- У вас есть дверь на кухню? (Это может быть единственный раз, когда вы будете рады, что у вас нет открытого плана этажа.) Закройте их! Сопротивляйтесь желанию выманить своих соседей по комнате вкусным ароматом ужина и задержать запахи пищи на вашей кухне, не давая им распространиться в остальное здание. Не беспокойтесь, они узнают, насколько вкусна еда, когда отведают ее. Пропустите обонятельный предварительный просмотр.
- Во время приготовления открывайте окна на кухне , чтобы запахи не оставались вокруг и не поглощались комнатой. Может показаться, что это не так, но все, от ваших волос до стен, спокойно впитывает запахи. Чем лучше вентиляция и поток воздуха на вашей кухне, тем меньше запахов пищи будет проникать позже.
- Готовьте на открытом воздухе , если это возможно. Кто не любит сезон барбекю? Очистите свой гриль от пыли и разожгите его, позволяя всем окрестностям узнать свой секретный ингредиент (подсказка: это лук). Вместо того чтобы засмердить кухню, вы надушите дом.
- Используйте вытяжку над плитой, чтобы извлечь запахи из кухни и отправить их наружу и вынести в воздух.
- Не жди! Быстро мойте посуду с помощью Dawn Dish Soap, чтобы избежать появления запахов, особенно на разделочных досках. И особенно, если вы используете деревянную разделочную доску, которая более пориста и склонна впитывать запахи.
Источник: homemadesimple
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