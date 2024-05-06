Все, що вам потрібно - це зручний безкоштовний додаток для мобільного телефону, щоб визначати місцезнаходження.

Додаток для відстеження розташування телефону дозволяє допомогти повернути втрачений або вкрадений телефон.

Батьки також можуть використовувати його для забезпечення безпеки своєї дитини.

Дізнайтеся, як знайти людину за місцем розташування телефону Android?

«Знайти мій пристрій» — це програма Google, яка дозволяє безкоштовно відстежувати розташування мобільного телефону.

Більшість програм, розроблених Google, призначені для пошуку втрачених телефонів, але також можуть відстежувати місцезнаходження з високою точністю.

Це працює, якщо цільовий телефон Android увійшов до облікового запису Google і ввімкнув дозвіл на місцезнаходження.

Якщо телефон підключено до мережі та ви можете отримати доступ до облікового запису Google, ця програма дозволить вам відстежувати його.

Якщо у вас є інший пристрій, на якому виконано вхід до того ж облікового запису Google, вам просто потрібно вибрати пристрій, щоб побачити його поточне розташування.

Як знайти телефон iPhone?

Find My — офіційний додаток для відстеження для iPad, iPhone або iPod. Якщо ви використовуєте iOS 13 або пізнішу версію, ви можете легко поділитися своїм місцезнаходженням з іншими пристроями iOS.

Для телефонів та інших пристроїв з iOS 9–12 замість цього використовуйте функцію «Знайти моїх друзів». Ця програма ускладнює крадіжку пристрою. Його також можна використовувати для безкоштовного відстеження розташування людини.

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