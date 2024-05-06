Потребность в безопасности и благополучии перевешивает проблемы конфиденциальности, что делает отслеживание телефона оправданным вмешательством.

Все, что вам нужно - это удобное бесплатное приложение для мобильного телефона, чтобы определять местоположение.

Приложение для отслеживания местоположения телефона позволяет вам помочь вернуть потерянный или украденный телефон.

Родители также могут использовать его для обеспечения безопасности своего ребенка.

Узнайте, как найти человека по местоположению телефона Android?

«Найти мое устройство» — это приложение Google, позволяющее бесплатно отслеживать местоположение мобильного телефона.

Большинство приложений, разработанных Google, предназначены для поиска потерянных телефонов , но также могут отслеживать местоположение с высокой точностью.

Это работает, если целевое телефонов Android вошло в учетную запись Google и включило разрешение на определение местоположения.

Если телефон подключен к сети и вы можете получить доступ к его учетной записи Google, это приложение позволит вам отслеживать его.

Если у вас есть другое устройство, на котором выполнен вход в ту же учетную запись Google, вам просто нужно выбрать устройство, чтобы увидеть его текущее местоположение.

Как найти телефон iPhone?

Приложение Find My — официальное приложение для отслеживания для iPad, iPhone или iPod. Если вы используете iOS 13 или более позднюю версию, вы можете легко поделиться своим местоположением с другими устройствами iOS.

Для телефонов и других устройств с iOS 9–12 вместо этого используйте функцию «Найти моих друзей». Это приложение затрудняет кражу устройства. Его также можно использовать для бесплатного отслеживания местоположения человека.

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