Відстрочка від мобілізації в Україні можлива за наявності підстав, які закон регулює та є відповідні укази Верховної Ради.

Уряд України продовжив на один місяць відстрочку від мобілізації для однієї категорії українців. Це рішення зазначено у постанові Кабінету Міністрів № 492 від 3 травня.

Йдеться про працівників "Укрзалізниці". Згідно з текстом постанови, терміни дії відстрочок від призову, які були надані працівникам державних акціонерних товариств у сфері залізничного транспорту і не закінчилися станом на день прийняття цієї постанови, автоматично продовжені на наступний місяць.

Варто також нагадати, що відстрочка від мобілізації є можливою за наявності підстав, які закон регулює. Щоб підтвердити достовірність цих підстав, потрібно звернутися до територіального центру комплектування та соціальної підтримки.

Мобілізація чоловіків без відповідної постанови ВЛК щодо їхньої придатності до військової служби вважається незаконною. Існує перелік захворювань та станів, наявність яких дає право чоловікам отримати відстрочку за станом здоров'я.

Цей перелік включає такі захворювання та стани:

тяжкі деформації опорно-рухового апарату;

інфекційні захворювання (гепатит, ВІЛ);

психічні розлади, синдром Дауна, шизофренія;

чоловіки, які відновлюються після операції;

чоловіки, яким після операції встановили ендопротези.

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