Отсрочка от мобилизации в Украине возможна при наличии оснований, которые закон регулирует и есть соответствующие указы.

Правительство Украины продлило на один месяц отсрочку от мобилизации для одной категории украинцев. Это решение отмечено в постановлении Кабинета Министров №492 от 3 мая.

Речь идет о работниках "Укрзализныци". Согласно тексту постановления сроки действия отсрочок от призыва, которые были предоставлены работникам государственных акционерных обществ в сфере железнодорожного транспорта и не истекли по состоянию на день принятия этого постановления, автоматически продлены на следующий месяц.

Следует также напомнить, что отсрочка от мобилизации возможна при наличии оснований, которые закон регулирует. Чтобы подтвердить достоверность этих оснований, следует обратиться в территориальный центр комплектования и социальной поддержки.

Мобилизация мужчин без соответствующего постановления ВЛК по их пригодности к военной службе считается незаконной. Существует список заболеваний и состояний, наличие которых дает право мужчинам получить отсрочку по состоянию здоровья.

Этот список включает следующие заболевания и состояния:

тяжелые деформации опорно-двигательного аппарата;

инфекционные заболевания (гепатит, ВИЧ);

психические расстройства, синдром Дауна, шизофрения;

мужчины, восстанавливающиеся после операции;

мужчины, которым после операции установили эндопротезы.

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