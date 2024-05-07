Якщо ви любитель спаржі, є велика ймовірність, що ви захочете виростити її у власному городі.

Багато городників при вирощуванні спаржі купують укорінені крони з голими коренями, але її також можна виростити з насіння.

Як виростити спаржу з насіння?

Розмноження спаржі насінням цілком можливо і трохи дешевше, ніж покупка крон.

Насіння спаржі восени стають яскраво-червоними. Як тільки верхівки впадуть, їх можна зібрати і повісити догори дном в теплому і сухому місці приблизно на тиждень, щоб вони дозріли.

Отже, як же садити насіння спаржі?

Немає нічого складного в тому, щоб виростити спаржу з насіння, просто наберіться терпіння.

Рекомендується сіяти насіння спаржі в приміщенні або в теплиці з середини лютого по травень при яскравому освітленні.

Температура ґрунту для проростання насіння повинна становити 21-29 C. замочіть насіння на пару годин, потім посадіть кожне насіння на глибину 1 см у стерильний ґрунт в окремі горщики діаметром 5 см.

Вони повинні прорости через два-вісім тижнів після посадки насіння спаржі. Саджанці готові до пересадки, коли їм виповниться 10-12 тижнів і вся небезпека заморозків у вашому районі мине.

Розташуйте спаржу на відстані 46 см один від одного рядами на відстані 8-15 см один від одного.

У міру зростання рослини спаржі засипайте крону грунтом і підтримуйте її вологою, поливаючи (2,5 см води в тиждень. Навесні внесіть 1-2 склянки (250-473 мл) повного органічного добрива на 3 м ряду і обережно скопайте.

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