Многие огородники при выращивании спаржи покупают укоренившиеся кроны с голыми корнями, но ее также можно вырастить из семян.
Как вырастить спаржу из семян?
Размножение спаржи семенами вполне возможно и немного дешевле, чем покупка крон.
Семена спаржи осенью становятся ярко-красными. Как только верхушки упадут, их можно собрать и повесить вверх дном в теплом и сухом месте примерно на неделю, чтобы они созрели.
Итак, как же сажать семена спаржи?
Нет ничего сложного в том, чтобы вырастить спаржу из семян, просто наберитесь терпения.
Рекомендуется сеять семена спаржи в помещении или в теплице с середины февраля по май при ярком освещении.
Температура почвы для прорастания семян должна составлять 21-29 C. Замочите семена на пару часов, затем посадите каждое семя на глубину 1 см в стерильную почву в отдельные горшки диаметром 5 см.
Они должны прорасти через две-восемь недель после посадки семян спаржи. Саженцы готовы к пересадке, когда им исполнится 10–12 недель и вся опасность заморозков в вашем районе минует.
Расположите спаржу на расстоянии 46 см друг от друга рядами на расстоянии 8–15 см друг от друга.
По мере роста растения засыпайте крону спаржи почвой и поддерживайте ее влажной, поливая (2,5 см воды в неделю. Весной внесите 1–2 стакана (250–473 мл) полного органического удобрения на 3 м ряда и осторожно вскопайте.
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