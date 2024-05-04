Інколи українцям вдається зобов'язати банки повернути кошти, які у них зникли з банківських карток чи банківських рахунках.

Більшість випадків шахрайства в Україні стаються через дії самої жертви. Шахраї використовують шкідливі посилання, щоб обманювати своїх жертв та отримувати їх банківські дані. Однак у випадках шахрайства банки часто не компенсують збитки, понесені клієнтами. У деяких випадках відшкодування втрат можна отримати через судовий шлях.

Наприклад, у квітні Чутівський районний суд вирішив справу, у якій зобов'язав ПриватБанк повернути клієнтці 10,2 тис. грн, які були вкрадені з її рахунку. Крім того, суд вказав списати всю заборгованість та компенсувати інфляційні витрати у розмірі 598 грн, а також сплатити пеню у розмірі 5675 грн.

За лічені дев'ять хвилин шахраї викрали з кредитного рахунку жінки понад 24 тис. грн, здійснивши одну транзакцію на 299 грн та 24 транзакції по 999 грн кожна. Потерпіла стверджувала в суді, що не передавала свої персональні дані третім особам та не ініціювала перекази, одразу звернувшись до банку та поліції за допомогою.

Банк "Приват" зміг повернути їй лише 10,2 тис. грн, оскільки зіткнувся з обмеженнями міжнародних платіжних систем, які дозволяють оскаржувати не більше 15 транзакцій. Відтак, 15 з 25 транзакцій було оскаржено та сума за них повернута, але за решту 10 платежів кошти повернути не вдалося. Шахраї, ймовірно, знали про ці обмеження і використали їх на свою користь.

На минулому тижні Деснянський районний суд у Києві відхилив позов клієнта, який вимагав повернення йому 48,8 тис. грн від "ПриватБанку". Згідно з рішенням суду, кошти були зняті з банкомату шахраєм, який використовував дані потерпілого. Позивач стверджував, що не отримував жодних повідомлень щодо підтвердження транзакцій і не передавав свої дані третім особам.

У свою чергу, "ПриватБанк" представив в суді докази того, що клієнт відкрив повідомлення від шахраїв за 22 дні до проведення спірних транзакцій. У повідомленні зазначалося про "виплату від ООН у розмірі 6500 грн", але замість перевірки клієнт перейшов на шахраївський сайт і надав їм доступ до банківської програми Приват24.

Джерело: OBOZ.UA.

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