Иногда украинцам удается обязать банки вернуть средства, которые у них исчезли с банковских карт или банковских счетов.

Большинство случаев мошенничества в Украине происходит из-за действий самой жертвы. Мошенники используют вредоносные ссылки, чтобы обманывать своих жертв и получать их банковские данные. Однако в случаях мошенничества банки часто не компенсируют ущерб, понесенный клиентами. В некоторых случаях возмещение потерь можно получить через судебный путь.

К примеру, в апреле Чутовский районный суд решил дело, в котором обязал ПриватБанк вернуть клиентке 10,2 тыс. грн, которые были украдены с ее счета. Кроме того, суд указал списать всю задолженность и компенсировать инфляционные расходы в размере 598 грн., а также уплатить пеню в размере 5675 грн.

За считанные девять минут мошенники похитили с кредитного счета женщины более 24 тыс. грн., совершив одну транзакцию на 299 грн. и 24 транзакции по 999 грн. каждая. Потерпевшая утверждала в суде, что не передавала свои персональные данные третьим лицам и не инициировала переводы, сразу обратившись в банк и полицию за помощью.

Банк "Приват" смог вернуть ей всего 10,2 тыс. грн, поскольку столкнулся с ограничениями международных платежных систем, позволяющих оспаривать не более 15 транзакций. Следовательно, 15 из 25 транзакций были обжалованы и сумма за них возвращена, но за оставшиеся 10 платежей средства вернуть не удалось. Мошенники, вероятно, знали об этих ограничениях и использовали их в свою пользу.

На минувшей неделе Деснянский районный суд в Киеве отклонил иск клиента, требовавшего возвращения ему 48,8 тыс. грн от "ПриватБанка". Согласно решению суда, средства были сняты с банкомата мошенником, который использовал данные потерпевшего. Истец утверждал, что не получал никаких уведомлений о подтверждении транзакций и не передавал свои данные третьим лицам.

"ПриватБанк" представил в суде доказательства того, что клиент открыл сообщение от мошенников за 22 дня до проведения спорных транзакций. В сообщении отмечалось о "выплате от ООН в размере 6500 грн", но вместо проверки клиент перешел на мошеннический сайт и предоставил им доступ к банковской программе Приват24.

Источник : OBOZ.UA.

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