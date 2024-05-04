З'являться військовозобов'язані, які придатні для служби у ТЦК або для виконання специфічних завдань - натомість статус "обмежено придатний" скасовано.

Мобілізація в Україні продовжується. З 4 травня в Україні вступають у силу законодавчі зміни, які виключають категорію "обмежено придатних" до військової служби.

Згідно з оновленим додатком до Положення про військово-лікарську експертизу Збройних Сил України, більше не буде використовуватися цей статус.

Тепер визначатимуться наступні категорії придатності в рамках мобілізації:

Непридатні до військової служби, які виключаються з військового обліку; Непридатні до військової служби, з можливістю переогляду статусу через 6 або 6−12 місяців; Тимчасово непридатні, що потребують лікування або лікування та відпустки, а також звільнення від виконання службових обов’язків; Придатні лише до служби у підрозділах забезпечення, ТЦК і СП, вищих військових навчальних закладах, навчальних центрах, установах, медичних підрозділах, підрозділах логістики, зв’язку, оперативного забезпечення та охорони; Придатні до військової служби.

У наступні дев'ять місяців всі громадяни України, які раніше мали статус "обмежено придатних" для військової служби, повинні пройти повторний медогляд, щоб визначити їхню актуальну придатність до служби.

Такий медичний огляд повинен відбутися до 4 лютого 2025 року. Вирішення про придатність або непридатність до військової служби, включаючи тимчасову непридатність, буде базуватися на індивідуальному стані здоров'я особи, а не лише на характері захворювання або фізичної вади.

У кожному випадку конкретного захворювання можуть бути як особи, повністю придатні до служби, так і непридатні, залежно від того, наскільки порушені життєво важливі функції. Наприклад, якщо в людини виразка була в анамнезі й залишився тільки рубець — придатний. А якщо виразка була ускладнена, було проведено оперативне втручання з видаленням значної частини шлунку, то людина є непридатною.

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