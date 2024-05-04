Появятся военнообязанные, которые пригодны для службы в ТЦК или для выполнения специфических задач - статус "ограниченно пригодный" отменен.

Мобилизация в Украине продолжается. С 4 мая в Украине вступают в силу законодательные изменения, исключающие категорию "ограниченно пригодных" к военной службе.

Согласно обновленному приложению к Положению о военно-врачебной экспертизе Вооруженных Сил Украины, больше не будет использоваться этот статус.

Теперь будут определяться следующие категории годности в рамках мобилизации:

Непригодны к военной службе, исключаемые из военного учета; Непригодны к военной службе, с возможностью пересмотра статуса через 6 или 6-12 месяцев; Временно непригодны для лечения или лечения и отпуска, а также освобождения от исполнения служебных обязанностей; Пригодны только для службы в подразделениях обеспечения, ТЦК и СП, высших военных учебных заведениях, учебных центрах, учреждениях, медицинских подразделениях, подразделениях логистики, связи, оперативного обеспечения и охраны; Подходящие к военной службе.

В последующие девять месяцев все граждане Украины, ранее имевшие статус "ограниченно пригодных" для военной службы, должны пройти повторный медосмотр, чтобы определить их актуальную пригодность к службе.

Такое медицинское освидетельствование должно состояться до 4 февраля 2025 года. Решение о пригодности или непригодности к военной службе, включая временную непригодность, будет основываться на индивидуальном состоянии здоровья лица, а не только на характере заболевания или физического порока.

В каждом случае конкретного заболевания могут быть как лица, полностью пригодные к службе, так и непригодные в зависимости от того, насколько нарушены жизненно важные функции. К примеру, если у человека язва была в анамнезе и остался только рубец — подходящий. А если язва была осложнена, было проведено оперативное вмешательство с удалением значительной части желудка, то человек непригоден.

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