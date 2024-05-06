Тут ви знайдете ваш гороскоп та щотижневе читання однієї карти Таро з передбаченням для кожного знака зодіаку в астрології.

Гороскоп цього тижня для деяких знаків Зодіаку виглядає як щось із фільму-трилера: циганка-ворожка розкладає карти, і при розкритті кожної нової карти лунають зітхання та закриваються руками роти.

Чи думаємо ми, що знаємо, до чого все йде, але чи буває це колись просто так?

Все, що ми знаємо, перебуває в стані постійного руху, і ми — рука, яка рухає течією, якщо зможемо усвідомити, наскільки ми сильні насправді.

Ось що чекає на вас на щотижневому читанні Таро по одній карті для всіх знаків зодіаку:

Овен (21 березня – 19 квітня)

Карта Таро: Маг.

У вас під рукою все необхідне, щоб створити тиждень таким, яким ви хочете його бачити. Це потужна заява, і як Овен, ви знаєте, що робити з силою.

Зробіть щось творче цього тижня, Овен. Враховуючи всю цю творчу енергію, доступну вам на цьому тижні, було б недоглядом думати, що ви можете спрямувати її в неправильному напрямку. Ви тут лідер. Дотримуйтесь своїх інстинктів і чиніть правильно.

Телець (20 квітня - 20 травня)

Карта Таро: Королева Пентаклей, перевернута.

Це буде тиждень, коли ви зробите все можливе для того, хто, у свою чергу, не прислухається до ваших порад. Все гаразд, ти зробив свою роботу тут. Єдине, що від вас вимагалося, це бути там, і ви були.

На цьому тижні ви побачите, що ця людина робить з вашим часом і змістовними порадами. Вони можуть не слухати, але це буде поза вашою владою. Все гаразд і більше не на тобі.

Близнюки (21 травня – 20 червня)

Карта Таро: Четвірка Пентаклею, перевернута.

Отже, ви нарешті заробили трохи грошей - можу додати, цілком заслужено. Тепер ви трохи «робієте», коли справа доходить до їхньої витрати, оскільки цей тиждень показує, що ви трохи травмовані втратою грошей.

Тож зараз ти тримаєшся за це надто сильно. Пам'ятайте, що це лише гроші, і хоча вони мають певну цінність, вони нічого не стоять, якщо просто лежать під вашим пильним оком і нічого не роблять.

Рак (21 червня – 22 липня)

Карта Таро: Четвірка Меч.

Ви чекали новин, і чим більше ви чекаєте, тим більше очікуєте на негативні результати. Однак негативу не передбачається, але для вас є щось більше, оскільки ви весь тиждень думатимете про новини, які мають прийти. І, як ви думаєте, ви боятиметеся і шкодуватимете.

Цей тиждень може принести душевні страждання, але пам'ятайте, що це тільки у вашій голові. Там ніякої загрози немає. Занепокоєння це те, що ви даєте собі, і воно не обов'язково потрібно.

Лев (23 липня – 22 серпня)

Карта Таро: П'ятірка Кубків, перевернута.

Що ж, ви прогаяли можливість і тепер шкодуєте про це. Однак ваше его занадто багато, щоб визнати свою поразку. Отже, цього тижня ви обманюватимете себе, кажучи собі, що в якомусь сенсі ви вийшли з цієї ситуації переможцем, і це нахабна брехня, але ви готові її сказати собі.

Зрештою, жодної трагедії тут немає. Просто невеликий самообман, який, якщо він вам підходить, то не такий уже й поганий.

Діва (23 серпня – 22 вересня)

Карта Таро: Повішений.

Можливо, ви захочете поглянути на речі з іншого погляду, але насправді те, що ви робите, це навмисне невігластво. Ви НЕ хочете щось дивитися цього тижня.

Це може бути ваше здоров'я чи ставлення; щось іде не так, і ти не зізнаєшся в цьому. Ви сприймаєте істинний сенс фрази «незнання – це блаженство».

Терези (23 вересня – 22 жовтня)

Карта Таро: Башта.

От і вся ця ідея. Що б це не було, оскільки цей тиждень руйнує всі ваші плани, даючи вам зрозуміти, що б ви не планували на цей тиждень, цього не станеться. Тим не менш, він радикально розвалиться, забравши всіх, хто причетний до його краху.

Це гарний тиждень для вас, щоб відступити та перегрупуватися. Спроба цього тижня приречена на провал; відступіть зараз і почніть знову наступного тижня.

Скорпіон (23 жовтня – 21 листопада)

Мапа Таро: Зірка.

Цього тижня ви прийдете до влади, і з цією владою ви помітите щось цікаве: ви можете впливати на людей. Здається, що контроль, який ви так любите знову набирає обертів, за винятком того, що цього тижня влада може обернутися для вас неприємними наслідками.

Це може статися, якщо ви спробуєте змусити когось повірити у вас, але натомість покажете їм небезпечну картину того, що їм принесе ця віра. Цього тижня ви хитрі, Скорпіоне, і це може вкусити вас за дупу.

Стрілець (22 листопада - 21 грудня)

Карта Таро: Колесо Фортуни.

Цей тиждень принесе вам чудову можливість заробити купу грошей, але для цього знадобиться кмітливість і позитивна енергія. У вас є все необхідне, щоб просуватися шляхом, але єдине, що може завадити вам рости, - це ліньки.

Ви занадто часто відкладаєте справи, і цей тиждень закликає вас вирішити свої проблеми, завершити їх і піти з дороги, щоб ви могли вітати будь-які успіхи, які стукають у ваші двері.

Козеріг (22 грудня - 19 січня)

Карта Таро: Трійка Меч, перевернута.

Цього тижня чекайте на розчарування в коханні, оскільки сварки, схоже, покращують ваші стосунки, і ви не відчуваєте, що у вас є сили їх придушити. Ваш партнер може бути досить агресивним, і зазвичай коли хтось діє вам на нерви, ви викидаєте його з голови; по суті ви закриваєтеся.

Цього тижня у вас виникне спокуса відключитись від свого партнера, оскільки він буде постійно зацікавлений у тому, щоб порушити ваш спокій.

Водолій (20 січня - 18 лютого)

Карта Таро: Трійка Кубків, перевернута.

Цей тиждень принесе вам зустріч із друзями. Хороша їжа та вишукані напої допомагають зустрічі, поки таємниці не розкриваються, а потім раптово все набуває похмурого відтінку.

Хоча приємно збиратися разом із друзями, приємніше, щоб усе було весело та мирно. Сміх закінчується, і ви несете додому гірке почуття, яке не дає вам спокою. Те, що починається як веселе проведення часу, перетворюється на спогади про образу і досаду.

Риби (19 лютого – 10 березня)

Карта Таро: Сила

Цей тиждень приносить безпеку і знання того, що ви можете досягти мети самостійно, без будь-якої допомоги чи згоди.

Цього тижня ви також зрозумієте, що найкраще брати під контроль ситуації, в які ніхто інший не наважується втрутитися. Ваша залежність від інших дорівнює нулю; ви - сильна, автономна сила природи, яка може досягти всього з великим успіхом.

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