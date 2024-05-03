На фронті обірвалося життя відомого українського актора, Євген загинув захищаючи пораненого побратима.

Євген мобілізувався до лав Збройних сил два роки тому та вирушив на фронт захищати Україну у складі Третьої штурмової бригади.

Про це повідомив у Facebook близький друг захисника Іван Марченко.

Життя Євгена Шумілова трагічно обірвалося 30 квітня, коли актор допомагав пораненому побратиму.

"Життєрадісний, позитивний, бадьорий і справжній - таким ти залишишся в моєму серці назавжди, друже! Спочивай з миром, друже, ми любимо тебе і сподіваємося, що ти зараз в кращому місці", - написав Марченко.

Євген Шумілов став відомим, беручи участь у таких проектах, як "Реальна містика", "Сидоренки-Сидоренки", "Агенти справедливості", "Речовий доказ".

Українці у коментарях пишуть слова співчуття:

"Який сум,гинуть найкращі діти України,не віриться,не хочу вірити,дуже боляче...співчуття родині,Царство Небесне,Вічна Пам'ять світлому та чистому душею Євгену Шумілову",

"Вічна пам’ять герою. Нехай спочиває з миром",

"Женя…. Женя… Женька друже. Який біль…. Друже",

"Женя. Не хочеться вірити",

"Вічна пам’ять герою. Нехай спочиває з миром".

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