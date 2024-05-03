На фронте оборвалась жизнь известного украинского актера, Евгений погиб, защищая раненого бойца.

Евгений мобилизовался в ряды Вооруженных сил два года назад и отправился на фронт защищать Украину в составе Третьей штурмовой бригады.

Об этом сообщил в Facebook близкий друг защитника Иван Марченко.

Жизнь Евгения Шумилова трагически оборвалась 30 апреля, когда актер помогал раненому бойцу.

"Жизнерадостный, положительный, бодрый и настоящий - таким ты останешься в моем сердце навсегда, друг! Покойся с миром, друг, мы любим тебя и надеемся, что ты сейчас в лучшем месте", - написал Марченко.

Евгений Шумилов стал известен, участвуя в таких проектах, как "Реальная мистика", "Сидоренко-Сидоренко", "Агенты справедливости", "Вещественное доказательство".

Украинцы в комментариях пишут слова соболезнования:

"Какая грусть, погибают лучшие дети Украины, не верится, не хочу верить, очень больно ... соболезнование семье, Царство Небесное, Вечная Память светлому и чистому душою Евгению Шумилову",

"Вечная память герою. Пусть покоится с миром",

"Женя…. Женя… Женька друг. Какая боль…. Друг",

"Женя. Не хочется верить",

"Вечная память герою. Пусть покоится с миром".

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