Очистити деко від жиру та нагару не так вже й складно, якщо використовувати правильні засоби та знати правильні поради. Ми розповімо, як очистити деко швидко та ефективно.
Як очистити деко
Перш за все, перевірте, з якого типу матеріалу виготовлено ваше деко. Якщо він має антипригарне покриття, ви захочете пропустити будь-які методи, які використовують абразиви або абразивні інструменти. Хоча вони чудово видаляють бруд, вони також зітруть антипригарне покриття прямо з простирадла.
Техніка очищення дека
Плями, пригаринки та жирні сліди, геть! Ми впорядкували їх за рівнем зусиль, від найпростіших до «у вас може бути боляче завтра від чищення». Жартую! Як і було обіцяно, наші методи очищення дека заощадять ваш час, зусилля та майбутні м’язові болі. Дозвольте очищувальним розчинам і саморобним сумішам зробити роботу за вас.
Усі улюблені: ручне прибирання
Тому що коли ви знаходите ідеальний готовий засіб для чищення, це як кохання з першого прання. І чим менше часу ви витрачаєте на миття посуду, тим більше часу ви можете витрачати на будь-що інше (включаючи насолоду від щойно приготованої їжі).
- Спрей для посуду є справжньою паличкою-виручалочкою, коли справа доходить до застиглого бруду та плям. Ця речовина серйозно скорочує жир.
- Просто розпиліть його на деко.
- Дайте йому просочитися кілька хвилин.
- Витріть (не потрібно чистити!) і промийте теплою водою.
Очищення зубним каменем
Ми знаємо, це звучить як якийсь дивний британський інгредієнт для пікантних булочок чи чіпсів чи ще чогось. Запевняємо вас, це не так. Винний камінь — це бітартрат калію, який насправді є побічним продуктом виноробства та може очистити деко від жиру та агару. Його переробляють з калійної солі винної кислоти. Отриману порошкоподібну кислоту можна використовувати для випікання або, в даному випадку, як розчин для очищення!
- Змішайте 2–3 столові ложки винного каменю з водою, щоб отримати пасту.
- Натріть сумішшю пасти все деко.
- Дайте сковороді постояти, поки паста не висохне.
- Змийте пасту з дека теплою водою.
- Вимийте деко, як зазвичай, за допомогою миючого засобу і води.
Розчин харчової соди своїми руками
- Посипте харчовою содою все деко.
- Додайте стільки води, щоб створити м’яку пасту, щоб покрити лист.
- Дайте цій суміші постояти принаймні 30 хвилин. Суміш має подіяти, щоб очистити деко ефективно.
- Потріть сковороду губкою. Ймовірно, ви захочете використовувати більш абразивну сторону губки для жорсткого, запеченого піску.
- Змийте харчову соду теплою водою.
- Вимийте деко, як зазвичай, з миючим засобом і водою.
Джерело: homemadesimple
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