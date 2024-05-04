Усі хороші господині мають час від часу очистити деко від жиру та нагару, щоб їхня кухня сяяла блиском та чистотою.

Очистити деко від жиру та нагару не так вже й складно, якщо використовувати правильні засоби та знати правильні поради. Ми розповімо, як очистити деко швидко та ефективно.

Як очистити деко

Перш за все, перевірте, з якого типу матеріалу виготовлено ваше деко. Якщо він має антипригарне покриття, ви захочете пропустити будь-які методи, які використовують абразиви або абразивні інструменти. Хоча вони чудово видаляють бруд, вони також зітруть антипригарне покриття прямо з простирадла.

Техніка очищення дека

Плями, пригаринки та жирні сліди, геть! Ми впорядкували їх за рівнем зусиль, від найпростіших до «у вас може бути боляче завтра від чищення». Жартую! Як і було обіцяно, наші методи очищення дека заощадять ваш час, зусилля та майбутні м’язові болі. Дозвольте очищувальним розчинам і саморобним сумішам зробити роботу за вас.

Усі улюблені: ручне прибирання

Тому що коли ви знаходите ідеальний готовий засіб для чищення, це як кохання з першого прання. І чим менше часу ви витрачаєте на миття посуду, тим більше часу ви можете витрачати на будь-що інше (включаючи насолоду від щойно приготованої їжі).

Спрей для посуду є справжньою паличкою-виручалочкою, коли справа доходить до застиглого бруду та плям. Ця речовина серйозно скорочує жир.

коли справа доходить до застиглого бруду та плям. Ця речовина серйозно скорочує жир. Просто розпиліть його на деко.

його на деко. Дайте йому просочитися кілька хвилин.

кілька хвилин. Витріть (не потрібно чистити!) і промийте теплою водою.

Очищення зубним каменем

Ми знаємо, це звучить як якийсь дивний британський інгредієнт для пікантних булочок чи чіпсів чи ще чогось. Запевняємо вас, це не так. Винний камінь — це бітартрат калію, який насправді є побічним продуктом виноробства та може очистити деко від жиру та агару. Його переробляють з калійної солі винної кислоти. Отриману порошкоподібну кислоту можна використовувати для випікання або, в даному випадку, як розчин для очищення!

Змішайте 2–3 столові ложки винного каменю з водою, щоб отримати пасту.

щоб отримати пасту. Натріть сумішшю пасти все деко.

сумішшю пасти все деко. Дайте сковороді постояти, поки паста не висохне.

поки паста не висохне. Змийте пасту з дека теплою водою.

пасту з дека теплою водою. Вимийте деко, як зазвичай, за допомогою миючого засобу і води.

Розчин харчової соди своїми руками

Посипте харчовою содою все деко.

харчовою содою все деко. Додайте стільки води, щоб створити м’яку пасту, щоб покрити лист.

стільки води, щоб створити м’яку пасту, щоб покрити лист. Дайте цій суміші постояти принаймні 30 хвилин. Суміш має подіяти, щоб очистити деко ефективно.

принаймні 30 хвилин. Суміш має подіяти, щоб очистити деко ефективно. Потріть сковороду губкою. Ймовірно, ви захочете використовувати більш абразивну сторону губки для жорсткого, запеченого піску.

сковороду губкою. Ймовірно, ви захочете використовувати більш абразивну сторону губки для жорсткого, запеченого піску. Змийте харчову соду теплою водою.

харчову соду теплою водою. Вимийте деко, як зазвичай, з миючим засобом і водою.

Джерело: homemadesimple

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