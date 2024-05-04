Все хорошие хозяйки должны время от времени очистить противень от жира и нагара, чтобы их кухня сияла блеском и чистотой.

Очистить противень от жира и нагара не так уж сложно, если использовать правильные средства и знать правильные советы. Мы расскажем, как очистить противень быстро и эффективно.

Как очистить противень

Прежде всего, проверьте, из какого типа материала изготовлен ваш противень. Если он имеет антипригарное покрытие, вы хотите пропустить любые методы, которые используют абразивы или абразивные инструменты. Хотя они отлично удаляют грязь, они также сотрут антипригарное покрытие прямо с простыни.

Техника очистки противня

Пятна, пригаринки и жирные следы, прочь! Мы упорядочили их по уровню усилий, от простейших до «у вас может быть больно завтра от чистки». Шучу! Как и было обещано, наши методы очищения противника сэкономят ваше время, усилия и будущие мышечные боли. Разрешите очищающим растворам и самодельным смесям сделать работу за вас.

Все любимые: ручная уборка

Потому что когда вы находите идеальное готовое чистящее средство, это как любовь с первой стирки. И чем меньше времени вы тратите на мытье посуды, тем больше времени вы можете тратить на что-нибудь другое (включая наслаждение от только что приготовленной пищи).

Спрей для посуды является настоящей палочкой-выручалочкой, когда дело доходит до застывшей грязи и пятен. Это вещество серьезно сокращает жир.

когда дело доходит до застывшей грязи и пятен. Это вещество серьезно сокращает жир. Просто распылите его на противень.

его на противень. Дайте ему пропитаться несколько минут.

несколько минут. Вытрите (не нужно чистить!) и промойте теплой водой.

Очистка зубным камнем

Мы знаем, это звучит как какой-то странный британский ингредиент для пикантных булочек или чипсов или чего-то еще. Уверяем вас, это не так. Винный камень – это битартрат калия, который является побочным продуктом виноделия и может очистить противень от жира и агара. Его перерабатывают из калийной соли винной кислоты. Получившуюся порошкообразную кислоту можно использовать для выпекания или, в данном случае, в качестве раствора для очистки!

Смешайте 2–3 столовых ложки винного камня с водой, чтобы получить пасту.

чтобы получить пасту. Натрите смесью пасти весь противень.

смесью пасти весь противень. Дайте сковороде постоять, пока паста не высохнет.

пока паста не высохнет. Смойте пасту с противня теплой водой.

пасту с противня теплой водой. Вымойте противень, как обычно, с помощью моющего средства и воды.

Раствор пищевой соды своими руками

Посыпьте пищевой содой все противень.

пищевой содой все противень. Добавьте столько воды, чтобы создать мягкую пасту, чтобы покрыть лист.

столько воды, чтобы создать мягкую пасту, чтобы покрыть лист. Дайте этой смеси постоять как минимум 30 минут. Смесь должна подействовать, чтобы очистить противень эффективно.

как минимум 30 минут. Смесь должна подействовать, чтобы очистить противень эффективно. Потрите сковороду губкой. Вероятно, вы хотите использовать более абразивную сторону губки для жесткого, запеченного песка.

сковороду губкой. Вероятно, вы хотите использовать более абразивную сторону губки для жесткого, запеченного песка. Смойте пищевую соду теплой водой.

пищевую соду теплой водой. Вымойте противень, как обычно, с моющим средством и водой.

Источник: homemadesimple

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