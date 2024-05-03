Щоб ваша ванна кімната була гігієнічно чистою та привабливою, важливо почистити плитку у ній, як тільки ви бачите, що це необіхдно. Ми розповімо, як правильно це зробити.
Мийний засіб, ополіскувач
Регулярне очищення плитки та швів є важливим для гігієнічної ванної кімнати. Але не хвилюйтеся: очищення плитки вимагає менше зусиль, ніж багато хто думає. І щоб почистити плитку у ванній кімнаті не потрібно купувати спеціальні засоби. У більшості випадків все, що вам знадобиться, — це прості щоденні побутові засоби та миючі засоби.
Нижче ми представляємо кілька випробуваних продуктів. Два з них можна знайти на вашій кухні: засіб для миття очищає посуд і склянки, а ополіскувач прискорює висихання в посудомийній машині. Обидва вони містять миючі поверхнево-активні речовини, і це також робить їх ідеальними для чищення плитки.
Вони особливо добре працюють для видалення жирних плям. Розведіть миючий засіб або ополіскувач водою. Щоб усунути сильні забруднення, ви також можете нанести його безпосередньо. Використовуйте м’яку губку або тканину без ворсу. Потім змити чистою водою. Важливо: не забудьте ретельно висушити поверхні, щоб запобігти утворенню нових вапняних плям.
Сирне мило, засіб для прання або таблетки для миття посуду
Сирне мило і рідкі пральні порошки також містять поверхнево-активні речовини. Обидва засоби слід нанести невеликою кількістю води, залишити діяти на короткий час, а потім ретельно змити. Таблетки для посудомийної машини – головна порада для чистої плитки: помістіть таблетку для посудомийної машини в пляшку з розпилювачем, наповніть пляшку водою та зачекайте, поки таблетка розчиниться.
Потім можна використовувати суміш так само, як засіб для миття скла; розпиліть безпосередньо на плитку та шви, потріть губкою та змийте. Це точно допоможе почистити плитку у ванній кімнаті.
Оцет, лимонна кислота або цедра апельсина
Оцет і лимонна кислота ефективні в боротьбі з вапняним нальотом і невеликою пліснявою. Крім душу, умивальника та ванни, для чищення плитки можна використовувати кислоти. Розведіть оцет або лимонну кислоту водою, протріть сумішшю плитку, а потім промийте чистою водою. Уникайте плиткових швів, оскільки вони часто реагують на кислоти.
Комбінація натрону та оцту також дуже ефективна: суміш діє на вапняний наліт та жирні сліди. Більше того: для дуже екологічного рішення виберіть апельсинову цедру. Він також містить кислоту, яка справляється з вапняним нальотом, має чудовий свіжий аромат і допоможе почистити плитку у ванній кімнаті.
Розпушувач, натрон і зубна паста
Розпушувач містить натрон. Коли натрон контактує з жирними кислотами, які зазвичай присутні на брудній плитці та швах, утворюються мийні поверхнево-активні речовини. Тому він дуже ефективний проти жирних плям, але має лише обмежену дію на вапняний наліт. Для видалення вапняного нальоту також можна змішати натрон з лимонною кислотою – це також ідеально підходить для очищення душу або ванни. Зубна паста містить крихітні миючі частинки, які часто складаються з крейди, мармурового порошку або силікатів. Вони мають ніжний абразивний ефект. Однак не розтирайте поверхню зубною пастою занадто сильно, щоб не пошкодити плитку та шви.
Пароочисник
Пароочисник очищає плитку, використовуючи лише воду без миючих добавок. Пара швидко розщеплює плями та вапняний наліт, а також може використовуватися для плиткових швів. Він видаляє до 99,99% бактерій. Просто проведіть щіткою з розпилювальною насадкою пароочищувача по плитці, а потім протріть тканиною, щоб видалити залишки. Ось і все - вам вдалося почистити плитку у ванній кімнаті.
Джерело: villeroy-boch
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