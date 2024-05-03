Регулярне очищення плитки та швів є важливим для гігієнічної ванної кімнати. Але не хвилюйтеся: очищення плитки вимагає менше зусиль, ніж багато хто думає. І щоб почистити плитку у ванній кімнаті не потрібно купувати спеціальні засоби. У більшості випадків все, що вам знадобиться, — це прості щоденні побутові засоби та миючі засоби.

Нижче ми представляємо кілька випробуваних продуктів. Два з них можна знайти на вашій кухні: засіб для миття очищає посуд і склянки, а ополіскувач прискорює висихання в посудомийній машині. Обидва вони містять миючі поверхнево-активні речовини, і це також робить їх ідеальними для чищення плитки.

Вони особливо добре працюють для видалення жирних плям. Розведіть миючий засіб або ополіскувач водою. Щоб усунути сильні забруднення, ви також можете нанести його безпосередньо. Використовуйте м’яку губку або тканину без ворсу. Потім змити чистою водою. Важливо: не забудьте ретельно висушити поверхні, щоб запобігти утворенню нових вапняних плям.