Регулярная очистка плитки и швов важна для гигиенической ванной комнаты. Но не волнуйтесь: очистка плитки требует меньше усилий, чем многие думают. И чтобы почистить плитку в ванной комнате, не нужно покупать специальные средства. В большинстве случаев все, что вам понадобится – это простые ежедневные бытовые средства и моющие средства .

Ниже мы представляем несколько проверенных продуктов. Два из них можно найти на вашей кухне: моющее средство очищает посуду и стаканы, а ополаскиватель ускоряет высыхание в посудомоечной машине. Оба содержат моющие поверхностно-активные вещества , и это также делает их идеальными для чистки плитки. Они особенно хорошо работают для удаления жирных пятен.

Разведите моющее средство или ополаскиватель водой. Чтобы устранить сильные загрязнения, вы можете нанести его непосредственно. Используйте мягкую губку или ткань без ворса. Затем смыть чистой водой. Важно: не забудьте тщательно высушить поверхности, чтобы предотвратить образование новых известковых пятен.