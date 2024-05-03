Чтобы ваша ванная была гигиенически чистой и привлекательной, важно почистить плитку в ней, как только вы видите, что это необходимо. Мы расскажем, как правильно это сделать.
Моющее средство, ополаскиватель
Регулярная очистка плитки и швов важна для гигиенической ванной комнаты. Но не волнуйтесь: очистка плитки требует меньше усилий, чем многие думают. И чтобы почистить плитку в ванной комнате, не нужно покупать специальные средства. В большинстве случаев все, что вам понадобится – это простые ежедневные бытовые средства и моющие средства .
Ниже мы представляем несколько проверенных продуктов. Два из них можно найти на вашей кухне: моющее средство очищает посуду и стаканы, а ополаскиватель ускоряет высыхание в посудомоечной машине. Оба содержат моющие поверхностно-активные вещества , и это также делает их идеальными для чистки плитки. Они особенно хорошо работают для удаления жирных пятен.
Разведите моющее средство или ополаскиватель водой. Чтобы устранить сильные загрязнения, вы можете нанести его непосредственно. Используйте мягкую губку или ткань без ворса. Затем смыть чистой водой. Важно: не забудьте тщательно высушить поверхности, чтобы предотвратить образование новых известковых пятен.
Сырное мыло, моющее средство или таблетки для мытья посуды
Сырное мыло и жидкие стиральные порошки содержат также поверхностно-активные вещества. Оба средства следует нанести небольшим количеством воды, оставить действовать на короткое время, а затем тщательно смыть.
Таблетки для посудомоечной машины – главный совет для чистой плитки: поместите таблетку посудомоечной машины в бутылку с распылителем, наполните бутылку водой и подождите, пока таблетка растворится. Затем можно использовать смесь так же, как средство для мытья стекла; распылите прямо на плитку и швы, потрите губкой и смойте. Это точно поможет очистить плитку в ванной.
Уксус, лимонная кислота или цедра апельсина
Уксус и лимонная кислота эффективны в борьбе с известковым налетом и небольшой плесенью. Кроме душа, умывальника и ванны, для чистки плитки можно использовать кислоты. Разведите уксус или лимонную кислоту водой, протрите смесью плитку, затем промойте чистой водой. Избегайте плиточных швов, так как они часто реагируют на кислоты.
Комбинация натрона и уксуса очень эффективна: смесь действует на известковый налет и жирные следы. Более того: для очень экологичного решения выберите апельсиновую цедру. Он также содержит кислоту, которая справляется с известковым налетом, имеет отличный свежий аромат и поможет почистить плитку в ванной комнате.
Разрыхлитель, натрон и зубная паста
Разрыхлитель содержит натрон. Когда натрон контактирует с жирными кислотами, обычно присутствующими на грязной плитке и швах, образуются моющие поверхностно-активные вещества. Поэтому он очень эффективен против жирных пятен , но оказывает лишь ограниченное воздействие на известковый налет.
Для удаления известкового налета можно смешать натрон с лимонной кислотой – это также идеально подходит для очищения душа или ванны. Зубная паста содержит крохотные моющие частицы, часто состоящие из мела, мраморного порошка или силикатов. Они обладают нежным абразивным эффектом . Однако не растирайте поверхность зубной пастой слишком сильно, чтобы не повредить плитку и швы.
Паровой очиститель
Пароочиститель очищает плитку, используя только воду без моющих добавок. Пара быстро расщепляет пятна и известковый налет , а также может использоваться для плиточных швов. Он удаляет до 99,99% микробов . Просто проведите щеткой с распылительной насадкой пароочистителя по плитке, затем протрите тканью, чтобы удалить остатки. Вот и все – вам удалось почистить плитку в ванной комнате.
Источник: villeroy-boch
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