Хитрий лайфхак, який полягає у використанні домашніх засобів може може допомогти вам позбутися цвілі у ванній.

Іноді позбутися цвілі у ванній дуже складно, адже вона має властивість повертатися до нас дуже швидко та знову осідати на тих самих поверхнях - але вихід є. Ми розповімо, які хитрі лайфхаки можуть допомогти вам впоратися з цією проблемою.

Щоб позбутися цвілі у ванній можна використовувати такі побутові засоби:

Спирт: метиловий спирт або медичний спирт об’ємом не менше 70 відсотків дуже ефективно видаляє менші сліди цвілі. Ці продукти можна придбати в аптеці або супермаркеті.

метиловий спирт або медичний спирт об’ємом не менше 70 відсотків дуже ефективно видаляє менші сліди цвілі. Ці продукти можна придбати в аптеці або супермаркеті. Оцет: якщо цвіль є тільки на гладких поверхнях, можна використовувати оцтову есенцію. Однак оцет не видаляє спори грибка, тому його слід використовувати лише для дуже невеликих поверхневих уражень цвіллю.

якщо цвіль є тільки на гладких поверхнях, можна використовувати оцтову есенцію. Однак оцет не видаляє спори грибка, тому його слід використовувати лише для дуже невеликих поверхневих уражень цвіллю. Натрон: Натрон - справжня універсальна зброя в побуті. Його можна знайти в більшості кухонних шафок у вигляді розпушувача, його можна придбати в супермаркетах і аптеках. Щоб позбутися цвілі у ванній, змішайте трохи розпушувача з водою до пасти. Використовуйте стару зубну щітку, щоб нанести пасту та втерти її. Увага: Natron може подряпати чутливі поверхні, такі як мармур. Бажано спочатку провести тест на непомітній ділянці.

Виконайте такі дії, щоб позбутися цвілі у ванній за допомогою побутових засобів: Захисне спорядження: Щоб захистити себе від грибкових спор і випарів миючого засобу, надягайте рукавички, дихальну маску та захисні окуляри.

Щоб захистити себе від грибкових спор і випарів миючого засобу, надягайте рукавички, дихальну маску та захисні окуляри. Вентиляція: відкрийте вікно, перш ніж позбутися цвілі у ванній кімнаті, щоб забезпечити хорошу вентиляцію приміщення.

відкрийте вікно, перш ніж позбутися цвілі у ванній кімнаті, щоб забезпечити хорошу вентиляцію приміщення. Видалення цвілі: налийте трохи спирту або оцту на тканину для чищення та протріть нею плями від цвілі, доки вони не зникнуть. У разі стійкої цвілі ви можете залишити продукт діяти на деякий час. Потім протріть поверхню чистою водою і ретельно висушіть.

налийте трохи спирту або оцту на тканину для чищення та протріть нею плями від цвілі, доки вони не зникнуть. У разі стійкої цвілі ви можете залишити продукт діяти на деякий час. Потім протріть поверхню чистою водою і ретельно висушіть. Перевірте ванну кімнату: перевірте ванну на наявність будь-яких інших ознак цвілі. Текстильні вироби, такі як рушники, килимки для ванної кімнати, прикраси або меблі, необхідно утилізувати, якщо на них є сліди цвілі.

Джерело: villeroy-boch

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