Хитрый лайфхак, который заключается в использовании домашних средств может помочь вам избавиться от плесени в ванной.

Иногда избавиться от плесени в ванной очень сложно, ведь она имеет свойство возвращаться к нам очень быстро и снова оседать на тех же поверхностях – но выход есть. Мы расскажем, какие хитрые лайфхаки могут помочь вам справиться с этой проблемой.

Чтобы избавиться от плесени в ванной можно использовать следующие бытовые средства:

Спирт: метиловый спирт или медицинский спирт объемом не менее 70% очень эффективно удаляет меньшие следы плесени. Эти продукты можно приобрести в аптеке или в супермаркете.

метиловый спирт или медицинский спирт объемом не менее 70% очень эффективно удаляет меньшие следы плесени. Эти продукты можно приобрести в аптеке или в супермаркете. Уксус: если плесень есть только на гладких поверхностях, можно использовать уксусную эссенцию. Однако уксус не удаляет споры грибка, поэтому его следует использовать только для очень небольших поверхностных поражений плесенью.

если плесень есть только на гладких поверхностях, можно использовать уксусную эссенцию. Однако уксус не удаляет споры грибка, поэтому его следует использовать только для очень небольших поверхностных поражений плесенью. Натрон: Натрон – настоящее универсальное оружие в быту. Его можно найти в большинстве кухонных шкафчиков в виде разрыхлителя, его можно приобрести в супермаркетах и ​​аптеках. Чтобы избавиться от плесени в ванной, смешайте немного разрыхлителя с водой до пасты. Используйте старую зубную щетку, чтобы нанести пасту и вытереть ее. Внимание: Natron может поцарапать чувствительные поверхности, такие как мрамор. Желательно сначала провести тест на незаметном участке.

Выполните следующие действия, чтобы избавиться от плесени в ванной с помощью бытовых средств: Защитное снаряжение Чтобы защитить себя от грибковых спор и испарений моющего средства, надевайте перчатки, дыхательную маску и защитные очки.

Чтобы защитить себя от грибковых спор и испарений моющего средства, надевайте перчатки, дыхательную маску и защитные очки. Вентиляция: откройте окно, прежде чем избавиться от плесени в ванной комнате, чтобы обеспечить хорошую вентиляцию помещения.

откройте окно, прежде чем избавиться от плесени в ванной комнате, чтобы обеспечить хорошую вентиляцию помещения. Удаление плесени: налейте немного спирта или уксуса на чистящую ткань и протрите ею пятна от плесени, пока они не исчезнут. При устойчивой плесени вы можете оставить продукт действовать на некоторое время. Затем протрите поверхность чистой водой и тщательно высушите.

налейте немного спирта или уксуса на чистящую ткань и протрите ею пятна от плесени, пока они не исчезнут. При устойчивой плесени вы можете оставить продукт действовать на некоторое время. Затем протрите поверхность чистой водой и тщательно высушите. Проверьте ванную комнату: проверьте ванную на наличие каких-либо других признаков плесени. Текстильные изделия, такие как полотенца, коврики для ванной комнаты, украшения или мебель, необходимо утилизировать, если на них есть следы плесени.

Источник: villeroy-boch

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