Иногда избавиться от плесени в ванной очень сложно, ведь она имеет свойство возвращаться к нам очень быстро и снова оседать на тех же поверхностях – но выход есть. Мы расскажем, какие хитрые лайфхаки могут помочь вам справиться с этой проблемой.
Чтобы избавиться от плесени в ванной можно использовать следующие бытовые средства:
- Спирт: метиловый спирт или медицинский спирт объемом не менее 70% очень эффективно удаляет меньшие следы плесени. Эти продукты можно приобрести в аптеке или в супермаркете.
- Уксус: если плесень есть только на гладких поверхностях, можно использовать уксусную эссенцию. Однако уксус не удаляет споры грибка, поэтому его следует использовать только для очень небольших поверхностных поражений плесенью.
- Натрон: Натрон – настоящее универсальное оружие в быту. Его можно найти в большинстве кухонных шкафчиков в виде разрыхлителя, его можно приобрести в супермаркетах и аптеках. Чтобы избавиться от плесени в ванной, смешайте немного разрыхлителя с водой до пасты. Используйте старую зубную щетку, чтобы нанести пасту и вытереть ее. Внимание: Natron может поцарапать чувствительные поверхности, такие как мрамор. Желательно сначала провести тест на незаметном участке.
Выполните следующие действия, чтобы избавиться от плесени в ванной с помощью бытовых средств:
- Защитное снаряжение Чтобы защитить себя от грибковых спор и испарений моющего средства, надевайте перчатки, дыхательную маску и защитные очки.
- Вентиляция: откройте окно, прежде чем избавиться от плесени в ванной комнате, чтобы обеспечить хорошую вентиляцию помещения.
- Удаление плесени: налейте немного спирта или уксуса на чистящую ткань и протрите ею пятна от плесени, пока они не исчезнут. При устойчивой плесени вы можете оставить продукт действовать на некоторое время. Затем протрите поверхность чистой водой и тщательно высушите.
- Проверьте ванную комнату: проверьте ванную на наличие каких-либо других признаков плесени. Текстильные изделия, такие как полотенца, коврики для ванной комнаты, украшения или мебель, необходимо утилизировать, если на них есть следы плесени.
Источник: villeroy-boch
Читайте также:
Как избавиться от черной плесени на любой поверхности: простые советы
Как избавиться от плесени на почве комнатных растений: простые советы