Розпушувач: кілька маленьких пачок розпушувача зазвичай можна знайти в більшості кухонних шафок. Цей розпушувач складається з натрону, який чудово видаляє вапняний наліт і очищає ущільнення. Щоб очистити ванну від стійких забруднень, змішайте трохи розпушувача з оцтом або лимонною кислотою і залиште суміш діяти на ніч.

Оцет: білий домашній оцет з п’ятивідсотковою кислотністю є справді універсальним і ідеальним для чищення ванни. Для чутливих матеріалів розведіть оцтову есенцію перед використанням. Суміш розпушувача та оцту також ідеально підходить для видалення плям іржі на зливі: нанесіть, залиште на короткий час, а потім змийте.

Лимонна кислота: лимонна кислота є ще одним чудовим продуктом для того, щоб очистити ванну та видалити накип. Додайте дві-три столові ложки порошку лимонної кислоти в один літр теплої води. Або розріжте лимон навпіл і кілька разів потріть їм плями.

Карбонат натрію: не тільки ідеально підходить для чищення ванни, але і щоденний побутовий карбонат натрію чудово підходить для усунення засмічень у стоках.

Пахта: Пахта – справжня найкраща порада з бабусиної скарбниці. У суміші з оцтом він дуже ефективний для очищення ванни. Його також можна наносити самостійно для полірування ванни після очищення. Залиште діяти приблизно на півгодини, а потім змийте. Це екологічно чисте рішення дозволяє вам насолоджуватися сяючою та природно герметичною ванною.

Пральний порошок: пральний порошок або рідкий пральний порошок є основним продуктом у кожному домі. Окрім чищення вашої білизни, він також ідеально підходить для того, щоб очистити ванну від найглибших забруднень. Наповніть ванну теплою водою, додайте пральний порошок і залиште суміш на ніч.

Засіб для миття посуду: для миття ванни також можна використовувати щоденні засоби для миття посуду та навіть шампунь.

М’яке мило: м’яке мило, що біологічно розкладається, — це м’яке рішення для видалення невеликих плям на ванні.