Щоб очистити ванну у вашому домі та повернути її блиск вам буде достатньо заглянути на свої полички та знайти там звичайні знайомі засоби. Тому перед тим, як очистити ванну, огляньте свій будинок.
Ефективні рішення, які можна знайти практично в кожному домі, включають:
Розпушувач: кілька маленьких пачок розпушувача зазвичай можна знайти в більшості кухонних шафок. Цей розпушувач складається з натрону, який чудово видаляє вапняний наліт і очищає ущільнення. Щоб очистити ванну від стійких забруднень, змішайте трохи розпушувача з оцтом або лимонною кислотою і залиште суміш діяти на ніч.
Оцет: білий домашній оцет з п’ятивідсотковою кислотністю є справді універсальним і ідеальним для чищення ванни. Для чутливих матеріалів розведіть оцтову есенцію перед використанням. Суміш розпушувача та оцту також ідеально підходить для видалення плям іржі на зливі: нанесіть, залиште на короткий час, а потім змийте.
Лимонна кислота: лимонна кислота є ще одним чудовим продуктом для того, щоб очистити ванну та видалити накип. Додайте дві-три столові ложки порошку лимонної кислоти в один літр теплої води. Або розріжте лимон навпіл і кілька разів потріть їм плями.
Карбонат натрію: не тільки ідеально підходить для чищення ванни, але і щоденний побутовий карбонат натрію чудово підходить для усунення засмічень у стоках.
Пахта: Пахта – справжня найкраща порада з бабусиної скарбниці. У суміші з оцтом він дуже ефективний для очищення ванни. Його також можна наносити самостійно для полірування ванни після очищення. Залиште діяти приблизно на півгодини, а потім змийте. Це екологічно чисте рішення дозволяє вам насолоджуватися сяючою та природно герметичною ванною.
Пральний порошок: пральний порошок або рідкий пральний порошок є основним продуктом у кожному домі. Окрім чищення вашої білизни, він також ідеально підходить для того, щоб очистити ванну від найглибших забруднень. Наповніть ванну теплою водою, додайте пральний порошок і залиште суміш на ніч.
Засіб для миття посуду: для миття ванни також можна використовувати щоденні засоби для миття посуду та навіть шампунь.
М’яке мило: м’яке мило, що біологічно розкладається, — це м’яке рішення для видалення невеликих плям на ванні.
Джерело: villeroy-boch
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