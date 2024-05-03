Разрыхлитель: несколько маленьких пачек разрыхлителя обычно можно найти в большинстве кухонных шкафчиков. Этот разрыхлитель состоит из натрона, который отлично удаляет известковый налет и очищает уплотнение. Чтобы очистить ванну от стойких загрязнений, смешайте немного разрыхлителя с уксусом или лимонной кислотой и оставьте смесь действовать на ночь.

Уксус: белый домашний уксус с пятипроцентной кислотностью действительно универсален и идеальным для чистки ванны. Для чувствительных материалов разведите уксусную эссенцию перед использованием. Смесь разрыхлителя и уксуса также идеально подходит для удаления пятен ржавчины на ливне: нанесите, оставьте на короткое время, а затем смойте.

Лимонная кислота: лимонная кислота является еще одним отличным продуктом для того, чтобы очистить ванну и удалить накипь. Добавьте две-три столовых ложки порошка лимонной кислоты в один литр теплой воды. Или разрежьте лимон пополам и несколько раз потрите им пятна.

Карбонат натрия: не только идеально подходит для чистки ванны, но и ежедневный бытовой карбонат натрия отлично подходит для устранения засоров в стоках.

Пахта: Пахта – настоящий лучший совет из бабушкиной сокровищницы. В смеси с уксусом он очень эффективен для очищения ванны. Его также можно наносить самостоятельно для полировки ванночки после очистки. Оставьте действовать примерно на полчаса, а затем смойте. Это экологически чистое решение позволяет наслаждаться сияющей и естественно герметичной ванной.

Стиральный порошок: стиральный порошок или жидкий порошок является основным продуктом в каждом доме. Кроме чистки вашего белья, он также идеально подходит для того, чтобы очистить ванную от самых глубоких загрязнений. Наполните ванную теплой водой, добавьте стиральный порошок и оставьте смесь на ночь.

Средство для мытья посуды: для мытья ванны можно использовать ежедневные средства для мытья посуды и даже шампунь.

Мягкое мыло: мягко биологически разлагаемое мыло — это мягкое решение для удаления небольших пятен на ванне.