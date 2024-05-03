Існує кілька дієвих способів, які можуть допомгти вам очистити кран від вапняного нальоту та на довго забути про нього.

Рано чи пізно вам доведеться очистити кран від вапняного нальоту, адже цей непроханий гість з'являється абсолютно в кожному будинку.

Будь-яка кислота чудово підходить для розщеплення мінеральних відкладень, таких як вапняний наліт. Але вам не потрібно докладати зусиль, щоб отримати будь-які професійні хімічні засоби для очищення ваших кранів. Ви можете очистити кран від вапняного нальоту оцтом, який може знищити будь-який накип, а використання лимона для очищення є ідеальним.

Однак пам’ятайте, що якщо у вас є один із тих гнучких кранів із гумовим компонентом, то він у списку того, що не можна чистити оцтом. Оцет пошкодить гуму, якщо контакт буде тривалим або частим.

Змішувачі є одним із найскладніших для очищення сантехніки.

Лимонний сік або оцет стікатимуть під час розбризкування, не даючи кислоті достатньо часу для впливу на накип. Ви часто помічаєте білі відкладення на носику, тому варто націлитися на цю область, щоб ефективно очистити кран від вапняного нальоту.

Ми пропонуємо просту шестикрокову інструкцію, як зберегти ваші крани чистими та без нальоту.

Метод:

Змочіть ганчірку або тканину в оцті або лимонному соку й оберніть нею кран, переконавшись, що всі ділянки закриті. Закріпіть тканину гумкою і залиште на годину. Час від часу вичавлюйте тканину, щоб випустити більше кислоти на кран. Зніміть тканину та витріть вапняний наліт. Якщо вапняний наліт навколо носика все одно не відходить повністю, розріжте лимон навпіл і прикрутіть його до носика, доки він не залишиться на місці. Залиште ще на годину, а потім змийте та видаліть залишки накипу. Використовуйте мочалку, щоб очистити кран від вапняного нальоту, але лише на нижній частині носика, оскільки вона може подряпати покриття самого крана.

Джерело: realhomes

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