Существует несколько действенных способов, которые могут помочь вам очистить кран от известкового налета и долго забыть о нем.

Рано или поздно вам придется очистить кран от известкового налета, ведь этот незваный гость появляется абсолютно в каждом доме.

Любая кислота отлично подходит для расщепления минеральных отложений, таких как известковый налет. Но вам не нужно прилагать усилия, чтобы получить какие-либо профессиональные химические средства для очистки ваших кранов. Вы можете очистить кран от известкового налета уксусом, который может уничтожить любую накипь, а использование лимона для очистки является идеальным.

Однако помните, что если у вас есть один из гибких кранов с резиновым компонентом, то он в списке того, что нельзя чистить уксусом. Уксус повредит резину, если контакт будет длительным или частым.

Смесители являются одними из самых сложных для очистки сантехники.

Лимонный сок или уксус стекают во время разбрызгивания, не давая кислоте достаточно времени для воздействия на накипь. Вы часто замечаете белые отложения на носике, поэтому следует нацелиться на эту область, чтобы эффективно очистить кран от известкового налета.

Мы предлагаем простую шестишаговую инструкцию, как сохранить ваши краны чистыми и без налета.

Метод:

Смочите тряпку или ткань в уксусе или лимонном соке и оберните ею кран, убедившись, что все участки закрыты. Закрепите ткань резинкой и оставьте на час. Время от времени выжимайте ткань, чтобы выпустить больше кислоты на кран. Снимите ткань и протрите известковый налет. Если известковый налет вокруг носика все равно не отходит полностью, разрежьте пополам лимон и прикрутите его к носику, пока он не останется на месте. Оставьте еще на час, затем смойте и удалите остатки накипи. Используйте мочалку, чтобы очистить кран от известкового налета, но только на нижней части носика, поскольку она может поцарапать покрытие самого крана.

Источник: realhomes

Читайте также:

Как отмыть кран от налета: эффективные народные методы

Как очистить кран от налета: блестит лучше, чем до установки

Как отмыть раковину от налета и пятен: полезные лайфхаки