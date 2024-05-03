Якщо ви оновили свої дані до 18 травня, тобто до набрання чинності законом, в будь-якому разі виникає обов’язок оновити їх ще раз, але не у всіх.

Новий Закон України про мобілізацію №10449 вступає в силу 18 травня 2024 року. Згідно з цим законом, усі громадяни, які зареєстровані у військовому обліку, мають 60 днів на те, щоб оновити свої персональні дані. Це можна зробити у Територіальних центрах комплектування, Центрах надання адміністративних послуг, або через електронний кабінет.

Адвокат Антон Маринич роз'яснив, які категорії громадян звільняються від необхідності оновлення військово-облікових даних після введення в дію нового закону.

З 18 травня новий закон зобов'язує певні категорії громадян України оновити свої дані. Це стосується:

Призовники: чоловіки від 17 до 25 років, що мають посвідчення про приписку;

Військовозобов'язані: чоловіки та жінки від 25 до 60 років з тимчасовим посвідченням або військовим квитком;

Жінки, що працюють у медичній галузі та перебувають на військовому обліку, включаючи лікарів, фармацевтів, фельдшерів та медсестер.

"Якщо ви оновили свої дані до 18 травня, тобто до набрання чинності законом, в будь-якому разі виникає обов’язок оновити їх ще раз, навіть якщо не відбулося жодних змін", – зауважив Маринич.

Антон Маринич зазначив, що за новим законом про мобілізацію не потребують оновлення своїх даних ті громадяни, яких вже знято з військового обліку через певні обставини. Це стосується наступних категорій:

Особи, які більше не мають громадянства України внаслідок офіційного рішення про припинення громадянства;

Громадяни, визначені непридатними до військової служби за висновком медичної комісії;

Особи, які перевищили граничний вік запасу – старше 60 років.

Джерело: РБК-Україна.

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