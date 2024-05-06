Незалежно від того, чи трапився у вас дірявий контейнер або щось розлилося під час різкого повороту, вам доведеться очистити плями від їжі з оббивки автомобіля. І ми розповімо вам, як це зробити правильно.
Як очистити плями від їжі з оббивки автомобіля
Що тобі потрібно
- Паперові рушники
- Засіб для попередньої обробки шкіри (опціонально)
- Мило для посуду або засіб для чищення оббивки
- вода
- Щітка для чищення
- Серветка з мікрофібри
- Фен (опція)
Інструкції
- Дійте швидко та промокніть: щоб очистити плями від їжі з оббивки автомобіля, прибирайте розлиту воду, як тільки зможете припаркуватися, щоб вона не встигла застигнути. Видаліть будь-які більші шматки їжі руками або паперовими рушниками, а потім використовуйте паперові рушники, щоб промокнути якомога більше розлитої їжі, змінюючи паперовий рушник, щойно той, який ви використовуєте, насочиться. Повторюйте, доки не наберете якомога більше їжі.
- Приготуйте свій розчин для чищення: приготуйте суміш рідкого миючого засобу для посуду та води у співвідношенні 50/50 або скористайтеся спеціальним засобом для чищення оббивки для тканини чи шкіри. Якщо ви чистите шкіряну оббивку, застосовуйте засіб для попередньої обробки, дотримуючись інструкцій виробника — це зробить шкіру більш відкритою для миючого засобу.
- Скраб за допомогою щітки: занурте щітку для чищення в суміш, струсіть надлишки, а потім втріть миючий засіб у пляму. Намагайтеся уникати замочування плями, щоб уникнути утворення водяних слідів. Це допоможе очистити плями від їжі з оббивки автомобіля обачніше.
- І серветка з мікрофібри: коли більша частина плями буде видалена, занурте чисту тканину з мікрофібри в чисту воду, відіжміть надлишки та потріть місце, щоб змити миючий засіб. За необхідності повторіть, зробивши кілька легких додатків.
- Висушіть ділянку: коли пляма зникне, висушіть місце феном, тримаючи його на низькому рівні та не надто близько до оббивки, щоб не обпекти її.
- Перевірте наявність плям від води: якщо ви випадково утворили пляму від води, надмірно наситивши область, потріть все сидіння, щоб рівномірно наситити його та уникнути очевидної плями від води.
- Ви можете святкувати свою маленьку перемогу, коли бачите, що вам вдалося очистити плями від їжі з оббивки автомобіля.
Джерело: thekitchn
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