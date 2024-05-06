Ви можете спробувати використати кілька дієвих кроків, які можуть допомогти вам очистити плями від їжі з оббивки автомобіля.

Незалежно від того, чи трапився у вас дірявий контейнер або щось розлилося під час різкого повороту, вам доведеться очистити плями від їжі з оббивки автомобіля. І ми розповімо вам, як це зробити правильно.

Як очистити плями від їжі з оббивки автомобіля

Що тобі потрібно

Паперові рушники

Засіб для попередньої обробки шкіри (опціонально)

Мило для посуду або засіб для чищення оббивки

вода

Щітка для чищення

Серветка з мікрофібри

Фен (опція)

Інструкції

Дійте швидко та промокніть: щоб очистити плями від їжі з оббивки автомобіля, прибирайте розлиту воду, як тільки зможете припаркуватися, щоб вона не встигла застигнути. Видаліть будь-які більші шматки їжі руками або паперовими рушниками, а потім використовуйте паперові рушники, щоб промокнути якомога більше розлитої їжі, змінюючи паперовий рушник, щойно той, який ви використовуєте, насочиться. Повторюйте, доки не наберете якомога більше їжі. Приготуйте свій розчин для чищення: приготуйте суміш рідкого миючого засобу для посуду та води у співвідношенні 50/50 або скористайтеся спеціальним засобом для чищення оббивки для тканини чи шкіри. Якщо ви чистите шкіряну оббивку, застосовуйте засіб для попередньої обробки, дотримуючись інструкцій виробника — це зробить шкіру більш відкритою для миючого засобу. Скраб за допомогою щітки: занурте щітку для чищення в суміш, струсіть надлишки, а потім втріть миючий засіб у пляму. Намагайтеся уникати замочування плями, щоб уникнути утворення водяних слідів. Це допоможе очистити плями від їжі з оббивки автомобіля обачніше. І серветка з мікрофібри: коли більша частина плями буде видалена, занурте чисту тканину з мікрофібри в чисту воду, відіжміть надлишки та потріть місце, щоб змити миючий засіб. За необхідності повторіть, зробивши кілька легких додатків. Висушіть ділянку: коли пляма зникне, висушіть місце феном, тримаючи його на низькому рівні та не надто близько до оббивки, щоб не обпекти її. Перевірте наявність плям від води: якщо ви випадково утворили пляму від води, надмірно наситивши область, потріть все сидіння, щоб рівномірно наситити його та уникнути очевидної плями від води. Ви можете святкувати свою маленьку перемогу, коли бачите, що вам вдалося очистити плями від їжі з оббивки автомобіля.

Джерело: thekitchn

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