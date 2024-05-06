Независимо от того, случился ли у вас дырявый контейнер или что-то разлилось во время резкого поворота, вам придется очистить пятна от еды с обивки автомобиля. И мы расскажем вам, как это сделать правильно.
Как очистить пятна от еды с обивки автомобиля
Что тебе нужно
- Бумажные полотенца
- Средство для предварительной обработки кожи (опционально)
- Мыло для посуды или чистящее средство обивки
- вода
- Щетка для чистки
- Салфетка из микрофибры
- Фен (опция)
Инструкции
- Действуйте быстро и промокните : чтобы очистить пятна от еды с обивки автомобиля, убирайте разлитую воду, как только сможете припарковаться, чтобы она не успела застыть. Удалите любые большие куски пищи руками или бумажными полотенцами, а затем используйте бумажные полотенца, чтобы промокнуть как можно больше разлитой пищи, изменяя бумажное полотенце, как только то, которое вы используете, напитается. Повторяйте, пока не наберете как можно больше еды.
- Приготовьте свой чистящий раствор: приготовьте смесь жидкого моющего средства для посуды и воды в соотношении 50/50 или воспользуйтесь специальным средством для чистки обивки для ткани или кожи. Если вы чистите кожаную обивку, применяйте средство для предварительной обработки, следуя инструкциям производителя – это сделает кожу более открытой для моющего средства.
- Скраб с помощью щетки: окуните щетку для чистки в смесь, встряхните излишки, а затем вотрите моющее средство в пятно. Старайтесь избегать замачивания пятна во избежание образования водяных следов. Это поможет очистить пятна от еды с обивки автомобиля более осмотрительно.
- И салфетка из микрофибры: когда большая часть пятна будет удалена, окуните чистую ткань из микрофибры в чистую воду, отожмите излишки и потрите место, чтобы смыть моющее средство. При необходимости повторите, сделав несколько лёгких приложений.
- Высушите участок: когда пятно исчезнет, высушите место феном, держа его на низком уровне и не слишком близко к обивке, чтобы не обжечь его.
- Проверьте наличие пятен от воды : если вы случайно образовали пятно от воды, излишне насытив область, потрите все сиденья, чтобы равномерно насытить его и избежать очевидного пятна от воды.
- Вы можете праздновать свою маленькую победу, когда видите, что вам удалось очистить пятна от еды с обивки автомобиля.
Источник: thekitchn
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