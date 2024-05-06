Вы можете попробовать использовать несколько действенных шагов, которые могут помочь вам очистить пятна от еды с обивкой автомобиля.

Независимо от того, случился ли у вас дырявый контейнер или что-то разлилось во время резкого поворота, вам придется очистить пятна от еды с обивки автомобиля. И мы расскажем вам, как это сделать правильно.

Как очистить пятна от еды с обивки автомобиля

Что тебе нужно

Бумажные полотенца

Средство для предварительной обработки кожи (опционально)

Мыло для посуды или чистящее средство обивки

вода

Щетка для чистки

Салфетка из микрофибры

Фен (опция)

Инструкции

Действуйте быстро и промокните : чтобы очистить пятна от еды с обивки автомобиля, убирайте разлитую воду, как только сможете припарковаться, чтобы она не успела застыть. Удалите любые большие куски пищи руками или бумажными полотенцами, а затем используйте бумажные полотенца, чтобы промокнуть как можно больше разлитой пищи, изменяя бумажное полотенце, как только то, которое вы используете, напитается. Повторяйте, пока не наберете как можно больше еды. Приготовьте свой чистящий раствор: приготовьте смесь жидкого моющего средства для посуды и воды в соотношении 50/50 или воспользуйтесь специальным средством для чистки обивки для ткани или кожи. Если вы чистите кожаную обивку, применяйте средство для предварительной обработки, следуя инструкциям производителя – это сделает кожу более открытой для моющего средства. Скраб с помощью щетки: окуните щетку для чистки в смесь, встряхните излишки, а затем вотрите моющее средство в пятно. Старайтесь избегать замачивания пятна во избежание образования водяных следов. Это поможет очистить пятна от еды с обивки автомобиля более осмотрительно. И салфетка из микрофибры: когда большая часть пятна будет удалена, окуните чистую ткань из микрофибры в чистую воду, отожмите излишки и потрите место, чтобы смыть моющее средство. При необходимости повторите, сделав несколько лёгких приложений. Высушите участок: когда пятно исчезнет, ​​высушите место феном, держа его на низком уровне и не слишком близко к обивке, чтобы не обжечь его. Проверьте наличие пятен от воды : если вы случайно образовали пятно от воды, излишне насытив область, потрите все сиденья, чтобы равномерно насытить его и избежать очевидного пятна от воды. Вы можете праздновать свою маленькую победу, когда видите, что вам удалось очистить пятна от еды с обивки автомобиля.

Источник: thekitchn

Читайте также:

Как вывести пятна от чернил из одежды: несколько действенных шагов

Как вывести пятна от травы из одежды: четыре действенных способа

Как удалить пятна от макияжа из одежды: несколько действенных советов