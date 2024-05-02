Встановіть вентилятор: щоб позбутися запаху пригорілої їжі, забезпечте циркуляцію повітря! Відкрийте вікна, увімкніть вентиляційний вентилятор і запустіть вентилятор, щоб задимлене повітря вийшло, а свіже повітря увійшло. Відкрийте духовку, щоб задимлене повітря вийшло.

Викиньте підгорілу їжу: викиньте підгорілу їжу у сміття, а сміття винесіть. Уся ця підгоріла їжа продовжуватиме додавати запах, поки вона буде на вашій кухні!

Помийте форму для їжі: почистіть форму для їжі звичайним милом для посуду та губкою для чищення, щоб видалити залишки пригорілих шматочків та позбутися запаху пригорілої їжі.

Протріть стільниці: збризніть стільниці улюбленим засобом для чищення поверхонь і протріть їх, щоб видалити будь-які пригорілі частинки, які могли осісти. (Вони є, навіть якщо ви їх не бачите!) Також проведіть пальцем навколо духовки (шафи та конфорки).

Швидко приготуйте освіжувач повітря своїми руками: закип’ятіть щось, що добре пахне, щоб почати замінювати запах, який витає на вашій кухні. Найпростіше влити оцет у воду і закип'ятити, але трохи приємніше нарізати лимони і прокип'ятити їх у воді, щоб циркулював цитрусовий пар (залишити кип'ятити приблизно на півгодини). Якщо ви почуваєтеся особливо святковим, вважайте це приводом, щоб почати обдумувати трохи яблучного сидру чи вина з апельсинами, корицею та гвоздикою, щоб випити пізніше.

Освіжіть оббивку: якщо запах поширився на інші кімнати, приступайте до тканинних поверхонь, оскільки вони, швидше за все, вбирають запахи. Розпиліть засіб для усунення запахів, або посипте харчову соду на поверхні, залиште на півгодини, а потім пропилососіть. Це теж допоможе позбутися запаху пригорілої їжі.

Джерело: thekitchn

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