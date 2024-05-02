Установите вентилятор: чтобы избавиться от запаха пригоревшей пищи, обеспечьте циркуляцию воздуха! Откройте окна, включите вентиляционный вентилятор и запустите вентилятор, чтобы дымящийся воздух вышел, а свежий воздух вошел. Откройте духовку, чтобы задымленный воздух вышел.

Выбросьте подгоревшую пищу: выбросьте подгоревшую пищу в мусор, а мусор вынесите. Вся эта подгоревшая еда будет продолжать придавать запах, пока она будет на вашей кухне!

Помойте форму для еды : почистите форму для еды обычным мылом для посуды и чистящей губкой, чтобы удалить остатки пригоревших кусочков и избавиться от запаха пригоревшей пищи.

Протрите столешницы: сбрызните столешницы любимым средством для чистки поверхностей и протрите их, чтобы удалить любые пригоревшие частицы, которые могли осесть. (Они есть даже если вы их не видите!) Также проведите пальцем вокруг духовки (шкафы и конфорки).

Быстро приготовьте освежитель воздуха своими руками: вскипятите что-то хорошо пахнущее, чтобы начать заменять запах, который витает на вашей кухне. Проще всего влить уксус в воду и вскипятить, но немного приятнее нарезать лимоны и прокипятить их в воде, чтобы циркулировал цитрусовый пар (оставить кипятить примерно на полчаса). Если вы чувствуете себя особенно праздничным, считайте это поводом, чтобы начать обдумывать немного яблочного сидра или вина с апельсинами, корицей и гвоздикой, чтобы выпить позже.

Освежите обивку: если запах распространился на другие комнаты, приступайте к тканевым поверхностям, поскольку они, скорее всего, впитывают запахи. Распылите средство для устранения запахов или посыпьте пищевую соду на поверхности, оставьте на полчаса, а затем пропылесосите. Это тоже поможет избавиться от запаха пригоревшей пищи.

Источник: thekitchn

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