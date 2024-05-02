Існують поради, які можуть допомгти вам почистити ваш кухонний килимок та усунути з нього навіть найбільш глибокі забруднення.

Незалежно від того, чи є ви професійним шеф-кухарем у ресторані чи домашнім кухарем, який годинами готує, вам рано чи пізно доведеться почистити кухонний килимок.

Що вам знадобиться

Мітла і смітник

Засіб для миття посуду

Тепла вода

Відро або ванна

Пластикова щітка з жорсткою щетиною

Садовий шланг або глечик

Інструкції

Швидко підмітайте: перед тим, як почистити кухонний килимок, підметіть або витрусіть його над сміттєвим відром або на вулиці, щоб видалити будь-яке сміття. Зробіть мильну ванну: у ванну або велике відро додайте кілька струй мила для посуду в теплу воду та перемішайте. Уникайте використання різких або кислотних миючих засобів, оскільки вони можуть бути надто сильними для деяких матових матеріалів. Робіть це на вулиці, якщо погода гарна, і вам не доведеться так хвилюватися про бризки! Очистіть килимок: використовуйте пластикову щітку для чищення, щоб втирати мильну воду в килимок круговими рухами, на кілька дюймів за раз. Це допоможе ефективніше почистити кухонний килимок. Промийте килимок: щоб промити килимок, збризніть його зі шланга, опустіть його під душ теплою (не гарячою) водою під найвищим можливим тиском або скористайтеся комбінованим глечиком і відром, як це зробили ми. Дайте висохнути: переконайтеся, що вам вдалося добре почистити кухонний килимок і що килимок висох, перш ніж класти його знову, оскільки ви не хочете, щоб волога залишалася між килимком і підлогою.

Джерело: thekitchn

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