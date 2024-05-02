Незалежно від того, чи є ви професійним шеф-кухарем у ресторані чи домашнім кухарем, який годинами готує, вам рано чи пізно доведеться почистити кухонний килимок.
Що вам знадобиться
- Мітла і смітник
- Засіб для миття посуду
- Тепла вода
- Відро або ванна
- Пластикова щітка з жорсткою щетиною
- Садовий шланг або глечик
Інструкції
- Швидко підмітайте: перед тим, як почистити кухонний килимок, підметіть або витрусіть його над сміттєвим відром або на вулиці, щоб видалити будь-яке сміття.
- Зробіть мильну ванну: у ванну або велике відро додайте кілька струй мила для посуду в теплу воду та перемішайте. Уникайте використання різких або кислотних миючих засобів, оскільки вони можуть бути надто сильними для деяких матових матеріалів. Робіть це на вулиці, якщо погода гарна, і вам не доведеться так хвилюватися про бризки!
- Очистіть килимок: використовуйте пластикову щітку для чищення, щоб втирати мильну воду в килимок круговими рухами, на кілька дюймів за раз. Це допоможе ефективніше почистити кухонний килимок.
- Промийте килимок: щоб промити килимок, збризніть його зі шланга, опустіть його під душ теплою (не гарячою) водою під найвищим можливим тиском або скористайтеся комбінованим глечиком і відром, як це зробили ми.
- Дайте висохнути: переконайтеся, що вам вдалося добре почистити кухонний килимок і що килимок висох, перш ніж класти його знову, оскільки ви не хочете, щоб волога залишалася між килимком і підлогою.
Джерело: thekitchn
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