Независимо от того, являетесь ли вы профессиональным шеф-поваром в ресторане или домашним поваром, который часами готовит, вам рано или поздно придется почистить кухонный коврик.
Что вам понадобится
- Метла и помойка
- Средство для мытья посуды
- Теплая вода
- Ведро или ванна
- Пластиковая щетка с жесткой щетиной
- Садовый шланг или кувшин
Инструкции
- Быстро подметайте : перед тем, как почистить кухонный коврик, подметите или вытряхните его над мусорным ведром или на улице, чтобы удалить любой мусор.
- Сделайте мыльную ванну : в ванну или большое ведро добавьте несколько струй мыла для посуды в теплую воду и перемешайте. Избегайте использования резких или кислотных моющих средств, поскольку они могут быть слишком сильными для некоторых матовых материалов. Делайте это на улице, если погода хорошая, и вам не придется так беспокоиться о брызгах!
- Очистите коврик : используйте пластиковую щетку для чистки, чтобы втирать мыльную воду в коврик круговыми движениями на несколько дюймов за раз. Это поможет более эффективно почистить кухонный коврик.
- Промойте коврик : чтобы промыть коврик, сбрызните его из шланга, опустите его под душ теплой (не горячей) водой под наивысшим возможным давлением или воспользуйтесь комбинированным кувшином и ведром, как это сделали мы.
- Дайте высохнуть : убедитесь, что вам удалось хорошо почистить кухонный коврик и что коврик высох, прежде чем класть его снова, поскольку вы не хотите, чтобы влага оставалась между ковриком и полом.
Источник: thekitchn
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