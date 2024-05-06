Існують прості поради, які можуть допомогти вам зробити так, щоб у вашому домі був гарний запах, який буде радувати вас.

Зробити так, щоб у вашому домі був гарний запах просто - вам достатньо скористатися ефірними оліями та ще деякими елементами. Ми розповімо вам детально про цей процес.

Матеріали

Скляна або керамічна ємність (засклена всередині, щоб не протікала) з вузьким отвором у верхній частині

Ефірні масла на ваш вибір. У мене лаванда і евкаліпт.

Горілка.

Очеретяні або бамбукові шпажки. Ви можете знайти палички для дифузора з очерету в Інтернеті за досить недорогими цінами, але якщо у вас на кухні чи в кімнаті для рукоділля є бамбукові шпажки, просто обріжте загострені кінці перед використанням.

Інструкції Якщо ви використовуєте масляну основу, ви змішаєте суміш 30% ефірної олії з 70% базової олії. Ви можете поекспериментувати з відсотками, щоб побачити, що вам найкраще підходить та, щоб зробити так, щоб у вашому домі був гарний запах. Якщо ви використовуєте суміш горілки та води, вам слід додати приблизно 12 крапель ефірних олій приблизно до 1/4 склянки води, а потім додати трохи горілки (горілка допомагає зв’язувати олії з водою). Налийте суміш у свою ємність і помістіть один кінець тростини або шпажки в розчин, дозволяючи йому наситити тростини. Потім вийміть їх і помістіть протилежні кінці в пляшку. Приблизно раз на тиждень міняйте кінці в ароматичному розчині. Це допоможе зробити так, щоб у вашому домі був гарний запах. Про що слід пам’ятати Чим менше шийка на пляшці, тим повільніше буде випаровуватися рідина.

Експериментуйте з різними комбінаціями ефірних олій, доки не знайдете одне або два, які вам дійсно подобаються. Потім ви можете збільшити свої партії та зберігати їх у герметичних контейнерах (наприклад, консервній банці), щоб заощадити час на підготовку пізніше. Саме таким чином ви зможете зробити так, щоб у вашому домі був гарний запах.

Якщо у вас є домашні тварини, знайте, що ефірні олії іноді можуть бути шкідливими для вашої собаки чи кішки. Проведіть дослідження, перш ніж робити очеретяний дифузор, і з’ясуйте, чи вибране масло вважається токсичним.

Джерело: thekitchn

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