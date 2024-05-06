Сделать так, чтобы в вашем доме был хороший запах просто – вам достаточно воспользоваться эфирными маслами и еще некоторыми элементами. Мы расскажем вам подробно об этом процессе.
Материалы
- Стеклянная или керамическая емкость (стекла внутри, чтобы не протекала) с узким отверстием в верхней части
- Эфирные масла по вашему выбору. У меня лаванда и эвкалипт.
- Водка.
- Тростниковые или бамбуковые шпажки. Вы можете найти палочки для диффузора из камыша в Интернете по довольно недорогим ценам, но если у вас на кухне или в комнате для рукоделия есть бамбуковые шпажки, просто обрежьте заостренные концы перед использованием.
Инструкции
- Если вы используете масляное основание, вы смешаете смесь 30% эфирного масла с 70% базового масла. Вы можете поэкспериментировать с процентами, чтобы увидеть, что вам лучше всего подходит и сделать так, чтобы в вашем доме был хороший запах. Если вы используете смесь водки и воды, вам следует добавить примерно 12 капель эфирных масел примерно до 1/4 стакана воды, затем добавить немного водки (водка помогает связывать масла с водой).
- Налейте смесь в свою емкость и поместите один конец тростника или шпажки в раствор, позволяя ему насытить тростника. Затем извлеките их и поместите противоположные концы в бутылку. Приблизительно раз в неделю меняйте концы в ароматическом растворе. Это поможет сделать так, чтобы в вашем доме был хороший запах.
О чем следует помнить
- Чем меньше горлышко на бутылке, тем медленнее будет испаряться жидкость.
- Экспериментируйте с разными комбинациями эфирных масел, пока не найдете одно или два, которые вам действительно нравятся. Затем вы можете увеличить свои партии и хранить их в герметичных контейнерах (например, консервной банке), чтобы сэкономить время на подготовку позже. Именно таким образом вы можете сделать так, чтобы в вашем доме был хороший запах.
- Если у вас есть домашние животные, знайте, что эфирные масла иногда могут быть вредны для вашей собаки или кошки. Проведите исследование, прежде чем делать камышовый диффузор, и выясните, считается ли выбранное масло токсичным.
Источник: thekitchn
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