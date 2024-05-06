Для любителей сладостей: "Мастер Шеф" Хименес-Браво дал рецепт вкусного шоколадного печенья

Известный шеф-повар и ресторатор, звезда "Мастер Шеф" Эктор Хименес-Браво рассказал, как просто и быстро сделать вкусное печенье с шоколадом в американском стиле и при этом не слишком долго находить на кухне.