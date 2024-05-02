Оцет можна використовувати майже для будь-якої твердої підлоги, включаючи плитку, ламінат і дерево. Ось як це зробити.

Ретельно пропилососьте підлогу, щоб видалити бруд і пил. Це особливо важливо для дерев’яних підлог, оскільки будь-яке сміття, що залишилося, подряпає поверхню підлоги під час миття.

підлогу, щоб видалити бруд і пил. Це особливо важливо для дерев’яних підлог, оскільки будь-яке сміття, що залишилося, подряпає поверхню підлоги під час миття. Змішайте розчин 1/2 склянки дистильованого білого оцту на галон теплої води.

1/2 склянки дистильованого білого оцту на галон теплої води. Мити підлоги. Якщо ви вирішили помити пілогу оцтом, коли вона виготовлена з дерева, дуже важливо віджати швабру якомога сильніше. Ви також можете використовувати розчин оцту та води в швабри-розпилювачі.

Сушити на повітрі. Немає необхідності змивати оцтовий миючий розчин з підлоги. Майте на увазі, що ваші підлоги повинні висохнути дуже швидко, після того як вам вдалося помити підлогу, якщо ви достатньо віджали швабру.

Як використовувати оцет для чищення килима

Оцет — це універсальна відповідь на ваші ситуації з миттям твердої підлоги, але на цьому його корисність не закінчується. Оцет також можна використовувати, коли потрібно почистити килим. Ось кілька способів.

Дезодорувати. Розведений розчин білого оцту можна розпилити на килимове покриття, яке не пахне свіжістю. Змішайте одну чайну ложку харчової соди, одну столову ложку оцту та дві склянки теплої води в пляшці з пульверизатором і, коли шипіння осяде, розпиліть на килим.

Розведений розчин білого оцту можна розпилити на килимове покриття, яке не пахне свіжістю. Змішайте одну чайну ложку харчової соди, одну столову ложку оцту та дві склянки теплої води в пляшці з пульверизатором і, коли шипіння осяде, розпиліть на килим. Видаліть плями. Як тільки зможете після появи плями, промокніть її чистою ганчіркою. (Ніколи не витріть і не тріть плями на килимі.) Далі розбризкайте пляму розчином білого оцту та води, дайте йому попрацювати на плямі кілька хвилин, а потім знову промокніть ганчіркою. Ви також можете використовувати харчову соду, щоб допомогти вбрати мокрі плями перед тим, як боротися з ними оцтом.

Як тільки зможете після появи плями, промокніть її чистою ганчіркою. (Ніколи не витріть і не тріть плями на килимі.) Далі розбризкайте пляму розчином білого оцту та води, дайте йому попрацювати на плямі кілька хвилин, а потім знову промокніть ганчіркою. Ви також можете використовувати харчову соду, щоб допомогти вбрати мокрі плями перед тим, як боротися з ними оцтом. Використовуйте його в засобі для чищення килимів. Замість комерційних розчинів для чищення килимів, які часто можуть залишати липкі залишки, спробуйте використовувати розчин білого оцту та води в машині для чищення килимів.