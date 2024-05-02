Ви можете використовувати цей домашній продукт для того, щоб помити підлогу будь-якого типу. Йдеться про оцет, який чудово допомагає в чищенні підложного покриття. Ось як помити підлогу оцтом:
Як помити підлогу оцтом
Оцет можна використовувати майже для будь-якої твердої підлоги, включаючи плитку, ламінат і дерево. Ось як це зробити.
- Ретельно пропилососьте підлогу, щоб видалити бруд і пил. Це особливо важливо для дерев’яних підлог, оскільки будь-яке сміття, що залишилося, подряпає поверхню підлоги під час миття.
- Змішайте розчин 1/2 склянки дистильованого білого оцту на галон теплої води.
- Мити підлоги. Якщо ви вирішили помити пілогу оцтом, коли вона виготовлена з дерева, дуже важливо віджати швабру якомога сильніше. Ви також можете використовувати розчин оцту та води в швабри-розпилювачі.
Сушити на повітрі. Немає необхідності змивати оцтовий миючий розчин з підлоги. Майте на увазі, що ваші підлоги повинні висохнути дуже швидко, після того як вам вдалося помити підлогу, якщо ви достатньо віджали швабру.
Як використовувати оцет для чищення килима
Оцет — це універсальна відповідь на ваші ситуації з миттям твердої підлоги, але на цьому його корисність не закінчується. Оцет також можна використовувати, коли потрібно почистити килим. Ось кілька способів.
- Дезодорувати. Розведений розчин білого оцту можна розпилити на килимове покриття, яке не пахне свіжістю. Змішайте одну чайну ложку харчової соди, одну столову ложку оцту та дві склянки теплої води в пляшці з пульверизатором і, коли шипіння осяде, розпиліть на килим.
- Видаліть плями. Як тільки зможете після появи плями, промокніть її чистою ганчіркою. (Ніколи не витріть і не тріть плями на килимі.) Далі розбризкайте пляму розчином білого оцту та води, дайте йому попрацювати на плямі кілька хвилин, а потім знову промокніть ганчіркою. Ви також можете використовувати харчову соду, щоб допомогти вбрати мокрі плями перед тим, як боротися з ними оцтом.
- Використовуйте його в засобі для чищення килимів. Замість комерційних розчинів для чищення килимів, які часто можуть залишати липкі залишки, спробуйте використовувати розчин білого оцту та води в машині для чищення килимів.
Примітка: завжди перевіряйте стійкість кольору на непомітній ділянці та використовуйте оцет лише для синтетичних волокон.
Джерело: thekitchn
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