Вы можете использовать этот домашний продукт, чтобы помыть пол любого типа. Это уксус, который прекрасно помогает в чистке подложного покрытия. Вот как помыть пол уксусом:
Как помыть пол уксусом
Уксус можно использовать почти для любого жесткого пола, включая плитку, ламинат и дерево. Вот как это сделать.
- Тщательно пропылесь пол, чтобы удалить грязь и пыль. Это особенно важно для деревянных полов, поскольку любой оставшийся мусор поцарапает поверхность пола во время мытья.
- Смешайте раствор 1/2 стакана дистиллированного белого уксуса на галлон теплой воды.
- Мыть полы. Если вы решили помыть пилу уксусом, когда она изготовлена из дерева, очень важно отжать швабру как можно сильнее. Вы также можете использовать раствор уксуса и воды в швабре-распылителе.
Сушить на воздухе. Нет необходимости смывать уксусный моющий раствор с пола. Имейте в виду, что ваши полы должны высохнуть очень быстро, после того как вам удалось помыть пол, если вы достаточно отжали швабру.
Как использовать уксус для чистки ковра
Уксус – это универсальный ответ на ваши ситуации с мытьем жесткого пола, но на этом его полезность не заканчивается. Уксус можно использовать, когда нужно почистить ковер. Вот несколько способов.
- Дезодорировать. Разбавленный раствор белого уксуса можно распылить на ковровое покрытие, не пахнущее свежестью. Смешайте одну чайную ложку пищевой соды, одну столовую ложку уксуса и два стакана теплой воды в бутылке с пульверизатором и, когда шипение осядет, распылите на ковер.
- Удалите пятна. Как только сможете после появления пятна, промокните его чистой тряпкой. (Никогда не вытрите и не трите пятна на ковре.) Далее разбрызгайте пятно раствором белого уксуса и воды, дайте ему поработать на пятне несколько минут, а затем снова промокните тряпкой. Вы также можете использовать пищевую соду, чтобы помочь впитать мокрые пятна перед тем, как бороться с ними уксусом.
- Используйте его в чистящем ковре. Вместо коммерческих растворов для чистки ковров, часто оставляющих липкие остатки, попробуйте использовать раствор белого уксуса и воды в машине для чистки ковров.
Примечание: всегда проверяйте цветостойкость на незаметном участке и используйте уксус только для синтетических волокон.
Источник: thekitchn
Читайте также:
Как очистить деревянный пол без химикатов: несколько простых советов
Как быстро очистить грязный и липкий пол: 4 эффективных способа
Как помыть пол без разводов: легкий способ, с которым вы забудете об уборке надолго