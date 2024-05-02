Уксус можно использовать почти для любого жесткого пола, включая плитку, ламинат и дерево. Вот как это сделать.

Тщательно пропылесь пол, чтобы удалить грязь и пыль. Это особенно важно для деревянных полов, поскольку любой оставшийся мусор поцарапает поверхность пола во время мытья.

пол, чтобы удалить грязь и пыль. Это особенно важно для деревянных полов, поскольку любой оставшийся мусор поцарапает поверхность пола во время мытья. Смешайте раствор 1/2 стакана дистиллированного белого уксуса на галлон теплой воды.

1/2 стакана дистиллированного белого уксуса на галлон теплой воды. Мыть полы. Если вы решили помыть пилу уксусом, когда она изготовлена ​​из дерева, очень важно отжать швабру как можно сильнее. Вы также можете использовать раствор уксуса и воды в швабре-распылителе.

Сушить на воздухе. Нет необходимости смывать уксусный моющий раствор с пола. Имейте в виду, что ваши полы должны высохнуть очень быстро, после того как вам удалось помыть пол, если вы достаточно отжали швабру.

Как использовать уксус для чистки ковра

Уксус – это универсальный ответ на ваши ситуации с мытьем жесткого пола, но на этом его полезность не заканчивается. Уксус можно использовать, когда нужно почистить ковер. Вот несколько способов.

Дезодорировать. Разбавленный раствор белого уксуса можно распылить на ковровое покрытие, не пахнущее свежестью. Смешайте одну чайную ложку пищевой соды, одну столовую ложку уксуса и два стакана теплой воды в бутылке с пульверизатором и, когда шипение осядет, распылите на ковер.

Разбавленный раствор белого уксуса можно распылить на ковровое покрытие, не пахнущее свежестью. Смешайте одну чайную ложку пищевой соды, одну столовую ложку уксуса и два стакана теплой воды в бутылке с пульверизатором и, когда шипение осядет, распылите на ковер. Удалите пятна. Как только сможете после появления пятна, промокните его чистой тряпкой. (Никогда не вытрите и не трите пятна на ковре.) Далее разбрызгайте пятно раствором белого уксуса и воды, дайте ему поработать на пятне несколько минут, а затем снова промокните тряпкой. Вы также можете использовать пищевую соду, чтобы помочь впитать мокрые пятна перед тем, как бороться с ними уксусом.

Как только сможете после появления пятна, промокните его чистой тряпкой. (Никогда не вытрите и не трите пятна на ковре.) Далее разбрызгайте пятно раствором белого уксуса и воды, дайте ему поработать на пятне несколько минут, а затем снова промокните тряпкой. Вы также можете использовать пищевую соду, чтобы помочь впитать мокрые пятна перед тем, как бороться с ними уксусом. Используйте его в чистящем ковре. Вместо коммерческих растворов для чистки ковров, часто оставляющих липкие остатки, попробуйте использовать раствор белого уксуса и воды в машине для чистки ковров.