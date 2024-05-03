Дізнайтеся, як шахраї отримують номер вашого мобільного телефону і, що важливіше, як захистити себе від їх тактики, отримайте цінну інформацію про захист особистої інформації та забезпечення цифрової безпеки.

Шахраї отримують ваш номер телефону та використовують витончені методи, щоб виманити у вас гроші та конфіденційну інформацію.

Кількість шахрайських дзвінків неухильно зростає у всьому світі.

Як зрозуміти, що ваш номер телефону хочуть вкрасти?

Від заповнення онлайн-форм до входу на свій банківський рахунок ви використовуєте свій номер телефону для підтвердження своєї особи.

Як і ваша електронна адреса, ваш номер телефону є однією з найпоширеніших форм особистої інформації, яку ви використовуєте в повсякденному житті.

Саме з цієї причини шахраї отримали ваш номер телефону та незаконно отримали його наступними способами.

Шахрайські дзвінки поширені і стають дедалі витонченішими.

Як захиститись від шахраїв, які можуть вкрасти ваш номер телефону?

Не повідомляйте номер телефону ненадійним веб-сайтам і платформам.

Кожне шахрайство починається з того, що ваш номер телефону потрапляє в чужі руки, і якщо ви зможете уникнути розкриття номера на небезпечних веб-сайтах, ви зможете значно мінімізувати ризики.

Наприклад, якщо веб-сайт не забезпечує безпечне з'єднання або не має детальної політики конфіденційності, вам краще не розкривати номер.

Повісьте трубку, якщо це схоже на шахрайство.

Використовуйте блокувальник дзвінків.

Вживіть заходів і повідомте про шахрайство в поліцію.

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