Шахраї отримують ваш номер телефону та використовують витончені методи, щоб виманити у вас гроші та конфіденційну інформацію.
Кількість шахрайських дзвінків неухильно зростає у всьому світі.
Як зрозуміти, що ваш номер телефону хочуть вкрасти?
Від заповнення онлайн-форм до входу на свій банківський рахунок ви використовуєте свій номер телефону для підтвердження своєї особи.
Як і ваша електронна адреса, ваш номер телефону є однією з найпоширеніших форм особистої інформації, яку ви використовуєте в повсякденному житті.
Саме з цієї причини шахраї отримали ваш номер телефону та незаконно отримали його наступними способами.
Шахрайські дзвінки поширені і стають дедалі витонченішими.
Як захиститись від шахраїв, які можуть вкрасти ваш номер телефону?
Не повідомляйте номер телефону ненадійним веб-сайтам і платформам.
Кожне шахрайство починається з того, що ваш номер телефону потрапляє в чужі руки, і якщо ви зможете уникнути розкриття номера на небезпечних веб-сайтах, ви зможете значно мінімізувати ризики.
Наприклад, якщо веб-сайт не забезпечує безпечне з'єднання або не має детальної політики конфіденційності, вам краще не розкривати номер.
Повісьте трубку, якщо це схоже на шахрайство.
Використовуйте блокувальник дзвінків.
Вживіть заходів і повідомте про шахрайство в поліцію.
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