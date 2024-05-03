Шахраї отримують ваш номер телефону та використовують витончені методи, щоб виманити у вас гроші та конфіденційну інформацію.

Кількість шахрайських дзвінків неухильно зростає у всьому світі.

Як зрозуміти, що ваш номер телефону хочуть вкрасти?

Від заповнення онлайн-форм до входу на свій банківський рахунок ви використовуєте свій номер телефону для підтвердження своєї особи.

Як і ваша електронна адреса, ваш номер телефону є однією з найпоширеніших форм особистої інформації, яку ви використовуєте в повсякденному житті.

Саме з цієї причини шахраї отримали ваш номер телефону та незаконно отримали його наступними способами.

смартфон, мобільний телефон

Шахрайські дзвінки поширені і стають дедалі витонченішими.

Як захиститись від шахраїв, які можуть вкрасти ваш номер телефону?

Не повідомляйте номер телефону ненадійним веб-сайтам і платформам.

Кожне шахрайство починається з того, що ваш номер телефону потрапляє в чужі руки, і якщо ви зможете уникнути розкриття номера на небезпечних веб-сайтах, ви зможете значно мінімізувати ризики.

Наприклад, якщо веб-сайт не забезпечує безпечне з'єднання або не має детальної політики конфіденційності, вам краще не розкривати номер.

Повісьте трубку, якщо це схоже на шахрайство.

Використовуйте блокувальник дзвінків.

Вживіть заходів і повідомте про шахрайство в поліцію.

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