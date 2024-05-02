Щоб очистити скляну електричну плиту, вам потрібно використовувати щось, призначене для видалення жирних плям і накопичень. Ось кілька ефективних порад для цього процесу:
Що тобі потрібно
Тепла вода з милом.
Губка.
Засіб для чищення скляних плит (я використовував Weiman, і він добре впорався)
Скребок (необов’язково)
М’яка тканина
Паперові рушники
Інструкції
- Використовуйте теплу воду з милом і губку, щоб зібрати все сміття, яке легко відтерти : перед тим, як очистити скляну електричну плиту, переконайтеся, що плита повністю охолола, перш ніж починати процес очищення. Переконавшись, що ваша плита охолола, протріть всю плиту губкою з теплим мильним розчином. Обережно зітріть якомога більше видимого бруду та залишків їжі.
- Витріть плиту насухо чистим рушником: м’яким і чистим рушником витріть плиту, щоб вона більше не була мильною та мокрою.
- Рясно нанесіть засіб для чищення скляних плит і почніть чистити губкою: жорсткою стороною губки робіть кругові рухи, доки вся плита не буде покрита миючим засобом. Продовжуйте скрабувати, поки вам не вдасться очистити скляну електричну плиту повністю. Ви відчуєте, що певні ділянки грубіші за інші. Тут утворився жир.
- Використовуйте скребок, щоб видалити важкі накопичення жиру: обережно поскрібайте грубі на дотик ділянки плити. Почистивши їх, протріть їх ще раз очисним засобом і губкою. Ви відчуєте велику різницю. Шорсткі ділянки стануть гладкими.
- Зніміть засіб для чищення з плити: за допомогою паперового рушника або м’якої тканини обережно видаліть засіб для чищення. Думайте про це як про натирання воском автомобіля. Ви поліруєте його і намагаєтеся змусити його сяяти. Після того, як ви витерли та відполірували плиту, готово! Ви повинні знову побачити в ній своє відображення! Зрештою, ви можете насолоджуватися тим, що вам вдалося очистити скляну електричну плиту.
Джерело: thekitchn
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