Блокування рахунку або сплата штрафу: українців карають за переказ з картки на картку, що відомо

Усі перекази на суму від 400 тисяч гривень підпадають під обов'язкову перевірку, нерідко під фінмоніторинг потрапляють і значно менші платежі - після чого можна потрапити на штраф.